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MacとPC用WebCatalogにあるReziのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。

アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。

履歴書を自動的に作成します。 AI履歴書バレットライター。 Rezi は、自分で履歴書を書く必要を完全になくす新世代の履歴書ビルダーです。 Rezi はテキスト生成 AI を使用して、あなたにぴったりの履歴書を作成します。

ウェブサイト： rezi.ai

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