代替案 - Reviews.io

Partoo

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Partoo の使命は、企業のインターネット上での認知度を高め、電子上での評判を向上させ、より多くの顧客を獲得できるよう支援することです。当社のオールインワン ソリューションは、直感的なダッシュボードを通じて戦略的な意思決定を可能にし、意思決定者が ROI を測定し、永続的な顧客関係を育むことを可能にします。 Partoo は、マクドナルド、トヨタ、カルフール、スポーツ ダイレクトなどの大企業だけでなく、中小企業も含め、さまざまな業界の幅広い国内および国際企業と連携しています。当社のローカル リスティング ソリューションはシンプルなので、企業はローカル レベルとブランド レベルの両方でツールを...