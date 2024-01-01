代替案 - RecurPost
Meta Business Suite
business.facebook.com
Facebook、メッセンジャー、Instagram 上のすべてのビジネス活動を 1 か所から管理します。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot は、マーケティング、販売、顧客サービス、CRM ソフトウェアの完全なプラットフォームに加えて、ビジネスの成長を支援する方法論、リソース、サポートを提供します。無料のツールから始めて、成長に合わせてアップグレードしてください。
X Pro
pro.twitter.com
X PRo (旧称 TweetDeck) は、X (旧称 Twitter) アカウントを管理するためのソーシャル メディア ダッシュボード アプリケーションです。 TweetDeck は元々は独立したアプリでしたが、その後 Twitter Inc. に買収され、Twitter のインターフェースに統合されました。 これは、2016 年に廃止された Twitter の「ダッシュボード アプリ」に似ています。他の Twitter アプリケーションと同様に、Twitter API と連携して、ユーザーがツイートを送受信したり、プロフィールを表示したりできるようにします。これは、2010 年 6 ...
Buffer
buffer.com
ソーシャル メディアで視聴者を構築し、ブランドを成長させましょう。
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite は、2008 年に Ryan Holmes によって作成されたソーシャル メディア管理プラットフォームです。このシステムのユーザー インターフェイスはダッシュボードの形式をとっており、Twitter、Facebook、Instagram、LinkedIn、YouTube のソーシャル ネットワーク統合をサポートしています。 バンクーバーを拠点とする Hootsuite は、トロント、ブカレスト、メキシコシティを含む 13 拠点に 1,000 人近いスタッフを擁しています。同社には 175 か国以上に 1,600 万人以上のユーザーがいます。
SEMrush
semrush.com
SEMrush は、SEO、PPC、コンテンツ、ソーシャル メディア、競合調査のためのソリューションを提供します。世界中の600万人を超えるマーケティング担当者から信頼されています
Metricool
metricool.com
デジタル プレゼンスを分析、管理、拡大します。 すべてが 1 か所に。ソーシャル メディア コンテンツを計画し、データを確認し、オンライン広告キャンペーンを管理します。
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social は、企業や代理店がソーシャル メディア上での存在感を高めるのに役立つソーシャル メディア管理ツールです。無料でお申し込み頂けます。クレジットカードは必要ありません。
Planable
planable.io
Planable は、エージェンシー、フリーランサー、マーケティング チームから信頼され、作成、共同作業、承認、スケジュール設定を行うソーシャル メディア キャンペーンの司令センターです。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. は、マサチューセッツ州ウォルサムに本社を置き、コロラド州ラブランドにもオフィスを構えるオンライン マーケティング会社です。そしてニューヨーク、ニューヨーク。 同社は 1995 年に設立され、その後 2015 年にエンデュランス インターナショナルに売却されました。
Sprout Social
sproutsocial.com
Sprout Social を使用して、ソーシャル メディアがどのようにビジネスを成長させることができるかを再考してください。当社のソーシャル メディア管理ツールの実際の動作をご覧ください。今すぐ無料トライアルを始めてください。
Loomly
loomly.com
Loomly は、マーケティング チームがコラボレーション、パブリッシング、分析機能を通じてオンラインで成功するブランドを成長できるようにするブランド サクセス プラットフォームです。
Publer
publer.io
Facebook の投稿、Instagram の投稿、ツイート、LinkedIn の更新、Pinterest のピン、Google マイ ビジネスの投稿、YouTube ビデオをPubler でスケジュール設定します。時間を節約し、交通量を増やし、ビジネスに集中します。
Simplified
simplified.com
これまでにない方法で、コンテンツの作成、ブランドの拡大、チームとのコラボレーションに役立つオールインワンのデジタル デザイン プラットフォーム。ストーリーを伝えるために必要なものがすべて 1 か所にまとめられています。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - ブランドの認知度とトラフィックを増加させるソーシャル メディア マーケティング ツール。私たちはマーケティング担当者向けにソーシャル メディア スケジュールの自動化をカスタマイズしました。
RADAAR
radaar.io
フォロワーを獲得し、独自のコンテンツを公開したいと考えているブランド、代理店、スタートアップ向けの素晴らしいソーシャル メディア管理プラットフォーム...
Vista Social
vistasocial.com
目標を達成するために役立つ、専門的に作成されたソーシャル メディア管理ツール
SocialBee
socialbee.io
リードが増えれば、労力は減ります。ソーシャル メディア管理ツール、トレーニング、チーム。 14 日間の無料トライアル、クレジット カードは必要ありません。デモを予約してください。
AgoraPulse
agorapulse.com
使いやすいソーシャル メディア管理ソフトウェア。整理整頓して時間を節約し、受信トレイ、公開、レポート、監視、チーム コラボレーション ツールを簡単に管理できます。
Thryv
thryv.com
Thryv の小規模ビジネス ソフトウェア (CRM、テキストおよび電子メール マーケティング、ソーシャル メディア、Web サイトなど) を使用して、いつでも、どこでも、どのデバイスでも顧客を管理できます。
BirdEye
birdeye.com
BirdEye は、包括的な顧客体験プラットフォームです。あらゆる規模の 60,000 以上の企業が毎日 BirdEye を使用しており、レビューを通じてオンラインで見つけられ、テキスト メッセージによるやり取りで顧客に選ばれ、調査と洞察ツールで最高の企業となっています。
FeedHive
feedhive.io
私たちはあなたにソーシャル上のスーパーパワーを与えます⚡。 AI の力を利用してソーシャル メディアのエンゲージメントとコンバージョンを自動化します。
Crowdfire
crowdfireapp.com
Crowdfire は、世界中のブランド、企業、代理店、個人向けの強力なソーシャル メディア管理ツールです。ソーシャル メディア CRM、高度な分析、投稿スケジューラー、コンテンツ キュレーターなどを使用してゲームをレベルアップしましょう。
Social Champ
socialchamp.io
デジタル空間を支配するソーシャルメディア管理ツール。 Social Champ を使用して、複数のソーシャル アカウントの管理、画像やビデオを含む投稿の作成、受信メッセージの整理、ROI の向上、分析の追跡、レポートの生成、コンテンツ作成プロセスの簡素化と自動化を行います。
Sendible
sendible.com
ソーシャル メディアでブランド ストーリーを高めます。クライアントやチームと協力して、あらゆるプラットフォームでのコンテンツの成功を計画、投稿、測定します。
PromoRepublic
promorepublic.com
PromoRepublic のソーシャル メディア管理プラットフォームを使用すると、組み込みツールでコンテンツを作成およびカスタマイズし、複数のソーシャル メディア ページにコンテンツをスケジュールし、広告を掲載してビジネスの成果を得ることができます。
Hearsay Systems
hearsaysocial.com
テクノロジーは人間関係を強化するものであり、人間関係を置き換えるものではありません。 Hearsay Client Engagement Platform を使用すると、アドバイザーはビジネス関係を確実かつインテリジェントに成長させることができます。 Only Hearsay は、デジタル コミュニケーションのラスト ワンマイルを積極的にガイドしてキャプチャし、人間のクライアント エクスペリエンスを大規模に提供します。
Meltwater
meltwater.com
Meltwater が PR チームとマーケティング チームがニュースとソーシャル メディアの両方にわたるメディア報道を監視し、ブランド管理を強化するのにどのように役立っているかをご覧ください。
Flick
flick.social
Instagram で成長するために必要なものがすべて、1 つの使いやすいプラットフォームにまとめられています。 昨年、100,000 人を超えるクリエイター、マーケティング担当者、代理店が、ハッシュタグ、スケジュール、分析のプラットフォームとして Flick を使用しました。
eclincher
eclincher.com
あなたが必要とする唯一のソーシャルメディア管理プラットフォーム、eclincher を発見してください!ソーシャル メディアの圧倒を克服し、ソーシャル メディア マーケティング タスクをコントロールしましょう。
Yext
yext.com
Yext は、オンライン ブランド管理の分野で事業を展開するニューヨーク市のテクノロジー企業です。アプリ、検索エンジン、その他の機能のクラウドベースのネットワークを使用して、ブランドの更新を提供します。同社は、ハワード ラーマン、ブライアン ディステルバーガー、ブレント メッツによって 2006 年に設立されました。最近の統計によると、2019年の時価総額は20億ドル以上、2021会計年度の収益は3億5,470万ドルとなっています。
Vendasta
vendasta.com
独自のブランドでデジタル ソリューションを販売する最も簡単な方法。 Vendasta は、中小企業にデジタル ソリューションを提供する企業向けのホワイトラベル プラットフォームです。
Nuelink
nuelink.com
数か月分のソーシャル コンテンツのスケジュールを数分で設定できます。 Nuelink は、ソーシャル メディアの計画、自動化、管理を支援し、ソーシャル メディアが自動的に実行されている間、ビジネスに集中する時間を節約します。
Statusbrew
statusbrew.com
ソーシャル上で顧客と大規模に関わります。 Statusbrew は、ソーシャル 受信トレイを統合し、チームをまとめ、自動化されたワークフローを作成するソーシャル メディア エンゲージメント ツールです。さらに、まだまだあります。
NiceJob
nicejob.com
より多くのレビューを獲得し、評判を築く最も簡単な方法です。ソーシャルメディアで話題を作り、SEOを改善し、より多くの売上を獲得しましょう。
Emplifi
emplifi.io
デジタルカスタマージャーニーを最適化します。 Emplifi のカスタマー エクスペリエンス ソフトウェアとソーシャル メディア管理ソフトウェアの統合プラットフォームは、CX のギャップを埋めます。
HeyOrca
heyorca.com
チーム向けに構築されたソーシャル メディア スケジューラー 🙌 ユーザー数は無制限で、追加ユーザーに対して料金を支払う必要はありません
Cloud Campaign
cloudcampaign.com
Cloud Campaign は、強力でブランド力があり、スケーラブルなソーシャル メディア管理ソフトウェアと、ビジネスの成功に特化した 5 つ星のサポートを備えた、成長するマーケティング代理店の構築に役立ちます。
Oktopost
oktopost.com
すべてのソーシャル メディア アクティビティを管理、監視、測定するための B2B ソーシャル メディア管理プラットフォーム。 B2B マーケティングの目標を達成します。デモを予約してください。
SOCi
meetsoci.com
SOCi は、複数の拠点を持つブランド向けのマーケティング プラットフォームです。私たちは、Ace Hardware、Sport Clips、Anytime Fitness などの企業があらゆるマーケティング チャネルを通じて地元の視聴者とつながることができるように支援します。
Reputation
reputation.com
インタラクションの世界には行動のプラットフォームが必要です。レビュー、いいね、リスト、コメント、クリックからのフィードバックを競争上の優位性に変えます。
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter は、複数の拠点を持つブランドに、大規模な顧客エクスペリエンスの監視、分析、改善に必要なローカルの洞察とツールを提供します。
Conte.ai
postoplan.contenive.com
Conte.ai is an AI-powered web service offering highly efficient social media management and content creation. Conte.ai's team of creative experts crafts content strategies for businesses operating in 15+ industries. Conte.ai's proprietary content-creation system is based on the synergy of artificial...
SocialDog
social-dog.net
SocialDog is an all-In-one Twitter marketing service allowing businesses and individuals to manage their Twitter accounts smartly and efficiently. Features such as account operation management, follower management, engagement analytics and auto-tweet scheduling to help you to optimize your activity...
Sked Social
skedsocial.com
Sked Social is your #1 Instagram-first social media scheduler. Create, source, share and cross-post your best Instagram content to Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn, YouTube and more in just a few clicks. * Visually plan your content weeks in advance - without limits. * Invite unlimited users to ...
Digital Air Strike
digitalairstrike.com
Digital Air Strike is the leading customer engagement technology partner helping 7,700+ businesses leverage digital and social media environments. Our technology, team, and culture contribute to the success of our clients. * Quickly improve your online reputation and digital presence with award-win...
Salesforce Marketing Cloud
salesforce.com
Salesforce Marketing Cloud is a marketing engagement platform helps marketers, businesses, and brands create and implement strategies to engage with their customers and build long-term relationships. It combines various marketing channels, like email, mobile messaging, chat apps (WhatsApp), and more...
Echobox
echobox.com
Echobox helps publishers around the world save time and increase performance with newsletter and social media automation.
Facelift
facelift-bbt.com
Facelift is a multiple certified software solution with all components for professional social media marketing on enterprise level. All-in-one software enables companies to manage their marketing activities centrally and efficiently. Facelift's world-leading social media management tool with activ...
Later
later.com
Later is a social media marketing and commerce platform that helps business owners, creators, agencies, and social media teams grow their brands and businesses online. Later helps you save time and grow your business by making it easy to manage your entire social media strategy, all in one place. S...
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Brandwatch Social Media Management, previously Falcon.io, is a leading solution for social media monitoring, advertising, publishing, audience and performance analytics, and managing customer data. Brandwatch Social Media Management enables brands to explore the full potential of digital marketing a...
Dash Hudson
dashhudson.com
Dash Hudson is a social media management platform that equips brands with intelligence and speed to stay ahead of the curve. Through its sophisticated cross-channel insights and workflow tools, Dash Hudson enables brands to create content that entertains, engages and drives consistent business resul...
Synup
synup.com
Synup は、ローカル リスティング、評判管理、ソーシャル メディア管理の 3 つのアプローチでブランドのオンライン プレゼンスを変革します。 Synup を使用すると、ブランドは、1 つの総合的なダッシュボードで、すべての場所およびメディア チャネルにわたって、関連性があり信頼できるビジネス コンテンツを配信できます。ブランドは、オンラインのレビュー、ランキング、エンゲージメントを向上させながら、すべてのビジネス拠点のリストとコンテンツを管理および最適化できるようになりました。 Synup は、あらゆるオンライン プロファイルとプラットフォームをマーケティング チャネルに変えて ROI を...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service は、AI を活用したクラウドネイティブの統合カスタマー サービス プラットフォームで、30 以上のデジタル、ソーシャル、音声チャネルにわたってシームレスな顧客とエージェントのエクスペリエンスを実現し、リアルタイムで実用的かつスケーラブルな洞察を提供し、他のポイント ソリューションの必要性を排除します。 Sprinklr サービス – - 顧客が好みのチャネルでブランドと対話できるようにし、顧客満足度につながる一貫したブランド エクスペリエンスを実現します。 - エージェントに統合/360 度の顧客ビューを提供し、AI の力で最も関連性の高い応答を推奨して、エー...
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napoleoncat.com
ソーシャル メディアで顧客と関わり、サポートします。 チームを結び、ワークフローのもつれを解消するオールインワンのソーシャル メディア管理プラットフォームを使用して、管理、公開、分析、成長を実現します。
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Uberall CoreX は、最寄りのビジネス拠点が確実に表示されるようにし、発見から購入、そしてそれ以降のエンゲージメントを促進します。