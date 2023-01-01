Recovery Database Network

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Mac、Windows、Linux用WebCatalogにあるRecovery Database Networkのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。

アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。

RDN は、リポセッション業界のプレミアで、最も信頼できるリポセッション ソフトウェアです。 RDN は、リポセッサー、レンダー、フォワーダー向けのソフトウェア ソリューションを提供します。 RDN は、貸し手、信用組合、フォワーダーと、差し押さえ業界のあらゆる企業を結び付けます。

ウェブサイト： recoverydatabase.net

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