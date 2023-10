The Raw Story (RawStory とも様式化されている) は、ジョン K. バーンによって 2004 年に設立されたアメリカのオンライン タブロイド紙です。現在の国内外の政治的出来事を取り上げ、進歩的な立場を主張する傾向のある独自の社説を掲載しています。 The Raw Story は、他のメディアによって軽視されたり無視されたりしていると思われる記事に注目を集めるニュース サイトです。 Raw Story Media, Inc. が所有しています。

ウェブサイト: rawstory.com

免責事項:WebCatalogはRaw Storyによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。