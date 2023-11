rakumo works seamlessly with Google Workspace in groupware and Salesforce in CRM. It covers functions and business areas that cannot be covered by standard functions alone, and can be used and conveniently used by everyone. You can purchase the necessary services from 1ID, and flexibly solve business problems according to your company. rakumo は、グループウェアの「Google Workspace (旧 G Suite)」や CRMの「Salesforce」とシームレスに連携します。標準機能だけでは賄えない機能・業務領域をカバーし、誰もが使いやすく便利に活用できます。必要なサービスを1IDから購入でき、自社に合わせて柔軟に業務課題を解決します。

ウェブサイト: rakumo.com

