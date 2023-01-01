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多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

私たちは、オープン インターネット上の広告に対してまったく新しいアプローチを採用しています。

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