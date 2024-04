Project Management Institute

We advance careers, improve organizational success and further mature the profession of project management through our globally recognized standards, certifications, resources, tools, academic research, publications, professional development courses and networking opportunities.

ウェブサイト: pmi.org

免責事項:WebCatalogはProject Management Instituteによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。