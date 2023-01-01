WebCatalog
Office Troops

Office Troops

app.officetroops.com

Webアプリを使う

WebCatalogをインストールしていませんか？WebCatalogをダウンロード

Mac、Windows、Linux用WebCatalogにあるOffice Troopsのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。

アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。

高度な応募者追跡ソフトウェア。 OfficeTroops は、スキル、経験の関連性、ワークスタイルの一致などの複数のデータ ポイントを使用して、適切な人材を調達し、人材見込み客との関わりを支援します。

ウェブサイト： officetroops.com

免責事項：WebCatalogはOffice Troopsによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。

こちらもおすすめ

Simplicant

Simplicant

hire.simplicant.com

networx

networx

networxrecruitment.com

Param.ai

Param.ai

accounts.param.ai

Jobvite

Jobvite

id.jobvite.com

Workable

Workable

workable.com

Folk Flow

Folk Flow

app.folkflow.com

TalentLyft

TalentLyft

accounts.talentlyft.com

SeeMeHired Company

SeeMeHired Company

company.seemehired.com

Keka

Keka

app.keka.com

InTalents

InTalents

app.intalents.co

myStaffingPro

myStaffingPro

client2.hrservicesinc.com

iintegra

iintegra

ats.iintegra.com

    製品

    サポート

    会社

    法的事項

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    当社はウェブサイトの提供と改善のためにCookieを使用します。 当社のサイトを使用すると、Cookieに同意したことになります。

    プライバシーに関する方針