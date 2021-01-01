代替案 - Ocamba

Larapush

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LaraPush は、追跡可能なプッシュ通知を送信できる、市場をリードする Web プッシュ通知用のセルフホスト型ソリューションです。 LaraPush を使用すると、デスクトップ ブラウザーや Android スマートフォン上で Web およびモバイルのプッシュ通知を無料でユーザーに届けることができます*。 🌀 LaraPush は他のサービスとどう違うのですか?他の SaaS プッシュ サービスには毎月の定期的な費用が発生します。さらに、追加するドメインの数に基づいて料金が請求され、サブスクライバーの数に基づいて料金が請求されます。これは時間の経過とともに増加し、コストが指数関数的に増加...