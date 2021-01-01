代替案 - Notifyre

StorifyMe

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あらゆるモバイルまたは Web サイトのプラットフォームにモバイル ネイティブ、フルスクリーン、没入型フォーマットを提供するユーザー エンゲージメントのためのオールインワン プラットフォーム。 StorifyMe を使用すると、クライアントは高度にパーソナライズされ、視覚的に魅力的でインタラクティブなストーリー、ショート、スナップ、広告を作成して公開することができ、視聴者を魅了し、コンバージョンを増やし、収益を高めることができます。 StorifyMe Editor は使いやすく直感的で、ストーリー作成プロセスをはるかに簡単にする無料のカスタマイズ可能なテンプレートを多数提供しています。 St...