Naver Webtoon No.1コンテンツプラットフォームネイバーウェブトゥーン、 毎日更新されて世界に伸びていく人気作に会いましょう アップデート順、スターポイント順、照会順ソートでお好みにぴったりの作品を探して、 48時間一時保存機能でデータを気にせずに作品を鑑賞してください。 No.1 content platform Naver Webtoon, Meet popular works that are updated every day and extend to the world Find works that suit your taste by sorting by update order, star rating order, and view order, Enjoy your work without worrying about data with the 48-hour temporary storage function.

ウェブサイト: comic.naver.com

免責事項:WebCatalogは네이버 웹툰によって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。