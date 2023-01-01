WebCatalogWebCatalog
Microsoft Academic

Microsoft Academic

academic.microsoft.com

WebCatalogをインストールしていませんか？WebCatalogをダウンロード

MacとPC用WebCatalogにあるMicrosoft Academicのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。

アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。

Microsoft Academic (MA) は、機械学習、意味推論、知識発見の進歩を採用し、これまで以上に強力な方法で学術情報を探索できるようにします。

ウェブサイト： academic.microsoft.com

免責事項：WebCatalogはMicrosoft Academicによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。

こちらもおすすめ

Microsoft Trove

Microsoft Trove

trove-studio.microsoft.com

UROUTE

UROUTE

uroute.net

ResearchRabbit

ResearchRabbit

researchrabbitapp.com

Research Rabbit

Research Rabbit

researchrabbitapp.com

WorkWave

WorkWave

app.pestpac.com

PestPac

PestPac

login.pestpac.com

Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard

app.whiteboard.microsoft.com

Vizcom

Vizcom

app.vizcom.ai

Fundrise

Fundrise

fundrise.com

Sandboxx

Sandboxx

app.sandboxx.us

Microsoft Learn

Microsoft Learn

learn.microsoft.com

Tweet Hunter

Tweet Hunter

app.tweethunter.io

製品

サポート

会社

法的事項

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.