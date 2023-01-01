Microsoft Academic

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ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。
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アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！
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