LogiNext Mile provides delivery route optimisation through geo-location and tracking automation. It also outlines the optimal usage of the resource capacity to reduce its cost up to 10%. The overall travelling distance and time can be reduced which would optimise company resources.

カテゴリー :

ウェブサイト: loginextsolutions.com

免責事項:WebCatalogはLogiNextによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。