Instant Analytics. Self-Service Business Intelligence. Advanced Analytics. No coding required. Unlock data value: get insights, predict better and achieve optimization. Templates and connectors available. Create your own analytics solutions in minutes with data automation, cleansing, visualization and insights-to-actions. Flexible and modular according to your custom process needs.

