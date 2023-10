Go (Golang) で書かれたインストール可能なプログレッシブ Web アプリ (PWA) である Lofimusic オープンソース プレーヤーで、ローファイ ミュージック ラジオ House in the Woods を聴いてください。

ウェブサイト: lofimusic.app

