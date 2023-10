LINE WORKS is a tool that provides all the communication you need for work in one app, including the LINE chat and stamps, as well as a calendar, and address book. Each company, organization, or team can register and use LINE WORKS, and the first person to start LINE WORKS can add/invite members to start communication. With LINE WORKS, people of different generations and IT experience can communicate more smoothly, regardless of the size of the company, the type of industry, or the type of job! ビジネスチャット: LINE WORKS(ラインワークス)は、LINEでおなじみのチャットやスタンプはもちろん、カレンダーやアドレス帳など、仕事で必要なコミュニケーションが1つのアプリで完結するツールです。 会社や団体、チームごとに登録して利用でき、一番最初にLINE WORKSを開設した人がメンバーを追加/招待することでコミュニケーションがスタートします。LINE WORKS を使えば、企業の規模や業種・職種の垣根を越えて、世代やIT経験の異なる人たちの意思疎通を円滑にすることができます!

ウェブサイト: line.worksmobile.com

