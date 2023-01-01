Land id™ – 以前は MapRight でした。 Land Identity™ と不動産マッピングの簡素化 - Land id™ を使用すると、不動産および業界の専門家、地主、土地に興味のある人が詳細な区画データを発見し、共有可能な優れたインタラクティブな地図を作成できます。

ウェブサイト： id.land

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