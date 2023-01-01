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Land id

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MacとPC用WebCatalogにあるLand idのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。

アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。

Land id™ – 以前は MapRight でした。 Land Identity™ と不動産マッピングの簡素化 - Land id™ を使用すると、不動産および業界の専門家、地主、土地に興味のある人が詳細な区画データを発見し、共有可能な優れたインタラクティブな地図を作成できます。

ウェブサイト： id.land

免責事項：WebCatalogはLand idによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。

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