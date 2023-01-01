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Mac、Windows、Linux用WebCatalogにあるKortextのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。

アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。

英国ナンバーワンの学生学習コンテンツとエンゲージメントのプラットフォーム。 200 万冊以上のデジタル教科書や 4,700 社を超える大手出版社の学習コンテンツにアクセスできるパーソナライズされた学習スペースで、次世代の差別化を図る人材を教育するという大学の使命をサポートします。

ウェブサイト： kortext.com

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