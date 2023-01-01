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Khaleej Times

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ウェブサイト：khaleejtimes.com

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Khaleej Times は、アラブ首長国連邦のドバイで発行されている日刊英字新聞です。 1978 年 4 月 16 日に創刊された Khaleej Times は、UAE で最も長く続いている英字日刊紙です。

ウェブサイト： khaleejtimes.com

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