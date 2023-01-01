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Mac、Windows、Linux用WebCatalogにあるKeepSolidのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

生産性手法により、従業員の現代的な生活水準が保証され、ビジネスと社会の安全に貢献します。

ウェブサイト： keepsolid.com

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