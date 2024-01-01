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代替案 - HeyOrca

Meta Business Suite

Meta Business Suite

business.facebook.com

Facebook、メッセンジャー、Instagram 上のすべてのビジネス活動を 1 か所から管理します。

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot は、マーケティング、販売、顧客サービス、CRM ソフトウェアの完全なプラットフォームに加えて、ビジネスの成長を支援する方法論、リソース、サポートを提供します。無料のツールから始めて、成長に合わせてアップグレードしてください。

X Pro

X Pro

pro.twitter.com

X PRo (旧称 TweetDeck) は、X (旧称 Twitter) アカウントを管理するためのソーシャル メディア ダッシュボード アプリケーションです。 TweetDeck は元々は独立したアプリでしたが、その後 Twitter Inc. に買収され、Twitter のインターフェースに統合されました。 これは、2016 年に廃止された Twitter の「ダッシュボード アプリ」に似ています。他の Twitter アプリケーションと同様に、Twitter API と連携して、ユーザーがツイートを送受信したり、プロフィールを表示したりできるようにします。これは、2010 年 6 ...

Buffer

Buffer

buffer.com

ソーシャル メディアで視聴者を構築し、ブランドを成長させましょう。

Hootsuite

Hootsuite

hootsuite.com

Hootsuite は、2008 年に Ryan Holmes によって作成されたソーシャル メディア管理プラットフォームです。このシステムのユーザー インターフェイスはダッシュボードの形式をとっており、Twitter、Facebook、Instagram、LinkedIn、YouTube のソーシャル ネットワーク統合をサポートしています。 バンクーバーを拠点とする Hootsuite は、トロント、ブカレスト、メキシコシティを含む 13 拠点に 1,000 人近いスタッフを擁しています。同社には 175 か国以上に 1,600 万人以上のユーザーがいます。

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush は、SEO、PPC、コンテンツ、ソーシャル メディア、競合調査のためのソリューションを提供します。世界中の600万人を超えるマーケティング担当者から信頼されています

Metricool

Metricool

metricool.com

デジタル プレゼンスを分析、管理、拡大します。 すべてが 1 か所に。ソーシャル メディア コンテンツを計画し、データを確認し、オンライン広告キャンペーンを管理します。

Zoho Social

Zoho Social

zoho.com

Zoho Social は、企業や代理店がソーシャル メディア上での存在感を高めるのに役立つソーシャル メディア管理ツールです。無料でお申し込み頂けます。クレジットカードは必要ありません。

Planable

Planable

planable.io

Planable は、エージェンシー、フリーランサー、マーケティング チームから信頼され、作成、共同作業、承認、スケジュール設定を行うソーシャル メディア キャンペーンの司令センターです。

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. は、マサチューセッツ州ウォルサムに本社を置き、コロラド州ラブランドにもオフィスを構えるオンライン マーケティング会社です。そしてニューヨーク、ニューヨーク。 同社は 1995 年に設立され、その後 2015 年にエンデュランス インターナショナルに売却されました。

Sprout Social

Sprout Social

sproutsocial.com

Sprout Social を使用して、ソーシャル メディアがどのようにビジネスを成長させることができるかを再考してください。当社のソーシャル メディア管理ツールの実際の動作をご覧ください。今すぐ無料トライアルを始めてください。

Loomly

Loomly

loomly.com

Loomly は、マーケティング チームがコラボレーション、パブリッシング、分析機能を通じてオンラインで成功するブランドを成長できるようにするブランド サクセス プラットフォームです。

Publer

Publer

publer.io

Facebook の投稿、Instagram の投稿、ツイート、LinkedIn の更新、Pinterest のピン、Google マイ ビジネスの投稿、YouTube ビデオをPubler でスケジュール設定します。時間を節約し、交通量を増やし、ビジネスに集中します。

Simplified

Simplified

simplified.com

これまでにない方法で、コンテンツの作成、ブランドの拡大、チームとのコラボレーションに役立つオールインワンのデジタル デザイン プラットフォーム。ストーリーを伝えるために必要なものがすべて 1 か所にまとめられています。

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot - ブランドの認知度とトラフィックを増加させるソーシャル メディア マーケティング ツール。私たちはマーケティング担当者向けにソーシャル メディア スケジュールの自動化をカスタマイズしました。

RADAAR

RADAAR

radaar.io

フォロワーを獲得し、独自のコンテンツを公開したいと考えているブランド、代理店、スタートアップ向けの素晴らしいソーシャル メディア管理プラットフォーム...

Vista Social

Vista Social

vistasocial.com

目標を達成するために役立つ、専門的に作成されたソーシャル メディア管理ツール

SocialBee

SocialBee

socialbee.io

リードが増えれば、労力は減ります。ソーシャル メディア管理ツール、トレーニング、チーム。 14 日間の無料トライアル、クレジット カードは必要ありません。デモを予約してください。

AgoraPulse

AgoraPulse

agorapulse.com

使いやすいソーシャル メディア管理ソフトウェア。整理整頓して時間を節約し、受信トレイ、公開、レポート、監視、チーム コラボレーション ツールを簡単に管理できます。

Thryv

Thryv

thryv.com

Thryv の小規模ビジネス ソフトウェア (CRM、テキストおよび電子メール マーケティング、ソーシャル メディア、Web サイトなど) を使用して、いつでも、どこでも、どのデバイスでも顧客を管理できます。

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye は、包括的な顧客体験プラットフォームです。あらゆる規模の 60,000 以上の企業が毎日 BirdEye を使用しており、レビューを通じてオンラインで見つけられ、テキスト メッセージによるやり取りで顧客に選ばれ、調査と洞察ツールで最高の企業となっています。

FeedHive

FeedHive

feedhive.io

私たちはあなたにソーシャル上のスーパーパワーを与えます⚡。 AI の力を利用してソーシャル メディアのエンゲージメントとコンバージョンを自動化します。

Crowdfire

Crowdfire

crowdfireapp.com

Crowdfire は、世界中のブランド、企業、代理店、個人向けの強力なソーシャル メディア管理ツールです。ソーシャル メディア CRM、高度な分析、投稿スケジューラー、コンテンツ キュレーターなどを使用してゲームをレベルアップしましょう。

Social Champ

Social Champ

socialchamp.io

デジタル空間を支配するソーシャルメディア管理ツール。 Social Champ を使用して、複数のソーシャル アカウントの管理、画像やビデオを含む投稿の作成、受信メッセージの整理、ROI の向上、分析の追跡、レポートの生成、コンテンツ作成プロセスの簡素化と自動化を行います。

Sendible

Sendible

sendible.com

ソーシャル メディアでブランド ストーリーを高めます。クライアントやチームと協力して、あらゆるプラットフォームでのコンテンツの成功を計画、投稿、測定します。

PromoRepublic

PromoRepublic

promorepublic.com

PromoRepublic のソーシャル メディア管理プラットフォームを使用すると、組み込みツールでコンテンツを作成およびカスタマイズし、複数のソーシャル メディア ページにコンテンツをスケジュールし、広告を掲載してビジネスの成果を得ることができます。

Hearsay Systems

Hearsay Systems

hearsaysocial.com

テクノロジーは人間関係を強化するものであり、人間関係を置き換えるものではありません。 Hearsay Client Engagement Platform を使用すると、アドバイザーはビジネス関係を確実かつインテリジェントに成長させることができます。 Only Hearsay は、デジタル コミュニケーションのラスト ワンマイルを積極的にガイドしてキャプチャし、人間のクライアント エクスペリエンスを大規模に提供します。

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Meltwater が PR チームとマーケティング チームがニュースとソーシャル メディアの両方にわたるメディア報道を監視し、ブランド管理を強化するのにどのように役立っているかをご覧ください。

Flick

Flick

flick.social

Instagram で成長するために必要なものがすべて、1 つの使いやすいプラットフォームにまとめられています。 昨年、100,000 人を超えるクリエイター、マーケティング担当者、代理店が、ハッシュタグ、スケジュール、分析のプラットフォームとして Flick を使用しました。

eclincher

eclincher

eclincher.com

あなたが必要とする唯一のソーシャルメディア管理プラットフォーム、eclincher を発見してください!ソーシャル メディアの圧倒を克服し、ソーシャル メディア マーケティング タスクをコントロールしましょう。

Yext

Yext

yext.com

Yext は、オンライン ブランド管理の分野で事業を展開するニューヨーク市のテクノロジー企業です。アプリ、検索エンジン、その他の機能のクラウドベースのネットワークを使用して、ブランドの更新を提供します。同社は、ハワード ラーマン、ブライアン ディステルバーガー、ブレント メッツによって 2006 年に設立されました。最近の統計によると、2019年の時価総額は20億ドル以上、2021会計年度の収益は3億5,470万ドルとなっています。

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

独自のブランドでデジタル ソリューションを販売する最も簡単な方法。 Vendasta は、中小企業にデジタル ソリューションを提供する企業向けのホワイトラベル プラットフォームです。

Nuelink

Nuelink

nuelink.com

数か月分のソーシャル コンテンツのスケジュールを数分で設定できます。 Nuelink は、ソーシャル メディアの計画、自動化、管理を支援し、ソーシャル メディアが自動的に実行されている間、ビジネスに集中する時間を節約します。

Statusbrew

Statusbrew

statusbrew.com

ソーシャル上で顧客と大規模に関わります。 Statusbrew は、ソーシャル 受信トレイを統合し、チームをまとめ、自動化されたワークフローを作成するソーシャル メディア エンゲージメント ツールです。さらに、まだまだあります。

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

より多くのレビューを獲得し、評判を築く最も簡単な方法です。ソーシャルメディアで話題を作り、SEOを改善し、より多くの売上を獲得しましょう。

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

デジタルカスタマージャーニーを最適化します。 Emplifi のカスタマー エクスペリエンス ソフトウェアとソーシャル メディア管理ソフトウェアの統合プラットフォームは、CX のギャップを埋めます。

Cloud Campaign

Cloud Campaign

cloudcampaign.com

Cloud Campaign は、強力でブランド力があり、スケーラブルなソーシャル メディア管理ソフトウェアと、ビジネスの成功に特化した 5 つ星のサポートを備えた、成長するマーケティング代理店の構築に役立ちます。

Oktopost

Oktopost

oktopost.com

すべてのソーシャル メディア アクティビティを管理、監視、測定するための B2B ソーシャル メディア管理プラットフォーム。 B2B マーケティングの目標を達成します。デモを予約してください。

SOCi

SOCi

meetsoci.com

SOCi は、複数の拠点を持つブランド向けのマーケティング プラットフォームです。私たちは、Ace Hardware、Sport Clips、Anytime Fitness などの企業があらゆるマーケティング チャネルを通じて地元の視聴者とつながることができるように支援します。

Reputation

Reputation

reputation.com

インタラクションの世界には行動のプラットフォームが必要です。レビュー、いいね、リスト、コメント、クリックからのフィードバックを競争上の優位性に変えます。

Chatmeter

Chatmeter

chatmeter.com

Chatmeter は、複数の拠点を持つブランドに、大規模な顧客エクスペリエンスの監視、分析、改善に必要なローカルの洞察とツールを提供します。

Conte.ai

Conte.ai

postoplan.contenive.com

Conte.ai is an AI-powered web service offering highly efficient social media management and content creation. Conte.ai's team of creative experts crafts content strategies for businesses operating in 15+ industries. Conte.ai's proprietary content-creation system is based on the synergy of artificial...

SocialDog

SocialDog

social-dog.net

SocialDog is an all-In-one Twitter marketing service allowing businesses and individuals to manage their Twitter accounts smartly and efficiently. Features such as account operation management, follower management, engagement analytics and auto-tweet scheduling to help you to optimize your activity...

RecurPost

RecurPost

recurpost.com

RecurPost is your smart social media scheduler, that allows you to get consistently predictable results automatically. When you schedule a post, it goes to one of your content libraries, and then once it gets posted on your social accounts, it goes and sits at the end of the library ready to be post...

Sked Social

Sked Social

skedsocial.com

Sked Social is your #1 Instagram-first social media scheduler. Create, source, share and cross-post your best Instagram content to Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn, YouTube and more in just a few clicks. * Visually plan your content weeks in advance - without limits. * Invite unlimited users to ...

Digital Air Strike

Digital Air Strike

digitalairstrike.com

Digital Air Strike is the leading customer engagement technology partner helping 7,700+ businesses leverage digital and social media environments. Our technology, team, and culture contribute to the success of our clients. * Quickly improve your online reputation and digital presence with award-win...

Salesforce Marketing Cloud

Salesforce Marketing Cloud

salesforce.com

Salesforce Marketing Cloud is a marketing engagement platform helps marketers, businesses, and brands create and implement strategies to engage with their customers and build long-term relationships. It combines various marketing channels, like email, mobile messaging, chat apps (WhatsApp), and more...

Echobox

Echobox

echobox.com

Echobox helps publishers around the world save time and increase performance with newsletter and social media automation.

Facelift

Facelift

facelift-bbt.com

Facelift is a multiple certified software solution with all components for professional social media marketing on enterprise level. All-in-one software enables companies to manage their marketing activities centrally and efficiently. Facelift's world-leading social media management tool with activ...

Later

Later

later.com

Later is a social media marketing and commerce platform that helps business owners, creators, agencies, and social media teams grow their brands and businesses online. Later helps you save time and grow your business by making it easy to manage your entire social media strategy, all in one place. S...

Brandwatch Social Media Management

Brandwatch Social Media Management

brandwatch.com

Brandwatch Social Media Management, previously Falcon.io, is a leading solution for social media monitoring, advertising, publishing, audience and performance analytics, and managing customer data. Brandwatch Social Media Management enables brands to explore the full potential of digital marketing a...

Dash Hudson

Dash Hudson

dashhudson.com

Dash Hudson is a social media management platform that equips brands with intelligence and speed to stay ahead of the curve. Through its sophisticated cross-channel insights and workflow tools, Dash Hudson enables brands to create content that entertains, engages and drives consistent business resul...

Synup

Synup

synup.com

Synup は、ローカル リスティング、評判管理、ソーシャル メディア管理の 3 つのアプローチでブランドのオンライン プレゼンスを変革します。 Synup を使用すると、ブランドは、1 つの総合的なダッシュボードで、すべての場所およびメディア チャネルにわたって、関連性があり信頼できるビジネス コンテンツを配信できます。ブランドは、オンラインのレビュー、ランキング、エンゲージメントを向上させながら、すべてのビジネス拠点のリストとコンテンツを管理および最適化できるようになりました。 Synup は、あらゆるオンライン プロファイルとプラットフォームをマーケティング チャネルに変えて ROI を...

Sprinklr

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Sprinklr Service は、AI を活用したクラウドネイティブの統合カスタマー サービス プラットフォームで、30 以上のデジタル、ソーシャル、音声チャネルにわたってシームレスな顧客とエージェントのエクスペリエンスを実現し、リアルタイムで実用的かつスケーラブルな洞察を提供し、他のポイント ソリューションの必要性を排除します。 Sprinklr サービス – - 顧客が好みのチャネルでブランドと対話できるようにし、顧客満足度につながる一貫したブランド エクスペリエンスを実現します。 - エージェントに統合/360 度の顧客ビューを提供し、AI の力で最も関連性の高い応答を推奨して、エー...

NapoleonCat

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napoleoncat.com

ソーシャル メディアで顧客と関わり、サポートします。 チームを結び、ワークフローのもつれを解消するオールインワンのソーシャル メディア管理プラットフォームを使用して、管理、公開、分析、成長を実現します。

SproutLoud

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チャネルマーケティングオートメーションを通じて 分散型マーケティングのすべてのニーズに 1 つのプラットフォームで対応

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Uberall CoreX は、最寄りのビジネス拠点が確実に表示されるようにし、発見から購入、そしてそれ以降のエンゲージメントを促進します。

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