WebCatalog
Hakai Magazine

Hakai Magazine

hakaimagazine.com

Webアプリを使う

WebCatalogをインストールしていませんか？WebCatalogをダウンロード

Mac、Windows、Linux用WebCatalogにあるHakai Magazineのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。

アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。

Hakai Magazine は、沿岸の生物や現象に焦点を当てた説得力のある物語で科学、社会、環境を探求します。

ウェブサイト： hakaimagazine.com

免責事項：WebCatalogはHakai Magazineによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。

こちらもおすすめ

Quanta Magazine

Quanta Magazine

quantamagazine.org

Nautilus Magazine

Nautilus Magazine

nautil.us

Knowable Magazine

Knowable Magazine

knowablemagazine.org

Lovers Magazine

Lovers Magazine

loversmagazine.com

Tablet Magazine

Tablet Magazine

tabletmag.com

LiveScience

LiveScience

livescience.com

Palladium Magazine

Palladium Magazine

palladiummag.com

Outside Magazine

Outside Magazine

outsideonline.com

Reason Magazine

Reason Magazine

reason.com

The Point

The Point

thepointmag.com

Science

Science

science.org

ScienceAlert

ScienceAlert

sciencealert.com

    製品

    サポート

    会社

    法的事項

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    当社はウェブサイトの提供と改善のためにCookieを使用します。 当社のサイトを使用すると、Cookieに同意したことになります。

    プライバシーに関する方針