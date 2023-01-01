代替案 - Geckoboard
Hubspot
hubspot.com
HubSpot は、マーケティング、販売、顧客サービス、CRM ソフトウェアの完全なプラットフォームに加えて、ビジネスの成長を支援する方法論、リソース、サポートを提供します。無料のツールから始めて、成長に合わせてアップグレードしてください。
Salesforce
salesforce.com
セールスフォース・ドットコム株式会社は、カリフォルニア州サンフランシスコに本社を置くアメリカのクラウドベースのソフトウェア会社です。同社は (CRM) 顧客関係管理サービスを提供し、顧客サービス、マーケティング オートメーション、分析、アプリケーション開発に重点を置いた補完的なエンタープライズ アプリケーション スイートも販売しています。 2020 年、フォーチュン誌は従業員の満足度調査に基づいて、Salesforce を「働きがいのある企業トップ 100 のリスト」で 6 位にランク付けしました。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp は、アメリカのマーケティング オートメーション プラットフォームおよび電子メール マーケティング サービスです。このプラットフォームは、その運営者である Rocket Science Group の商号です。Rocket Science Group は、2001 年に Ben Chestnut と Mark Armstrong によって設立され、後に Dan Kurzius が加わりました。 「最も人気のある電子カード キャラクターにちなんで名付けられた Mailchimp は 2001 年に開始され、数年間はサイド プロジェクトとして継続され、月に数千ドルを稼ぎました。」...
SEMrush
semrush.com
SEMrush は、SEO、PPC、コンテンツ、ソーシャル メディア、競合調査のためのソリューションを提供します。世界中の600万人を超えるマーケティング担当者から信頼されています
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Dynamics 365 は、誰もが適応して革新できるようにするインテリジェントなビジネス アプリケーションの唯一のポートフォリオであり、これを使用して俊敏性を高める方法を学びましょう。
Looker
looker.com
Looker は、リアルタイムのビジネス分析を簡単に探索、分析、共有できるようにするビジネス インテリジェンス ソフトウェアおよびビッグ データ分析プラットフォームです。
CallRail
callrail.com
電話とWebフォームの追跡と分析。マーケティングを最適化し、PPC、SEO、オフライン広告キャンペーンの ROI を向上させます。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. は、マサチューセッツ州ウォルサムに本社を置き、コロラド州ラブランドにもオフィスを構えるオンライン マーケティング会社です。そしてニューヨーク、ニューヨーク。 同社は 1995 年に設立され、その後 2015 年にエンデュランス インターナショナルに売却されました。
Nielsen
nielsen.com
ニールセン コーポレーションは、自己言及的にニールセン カンパニーとして知られ、以前は ACNielsen または AC Nielsen として知られていた、米国ニューヨーク市に本社を置く世界的なマーケティング調査会社です。北米の地域本社はシカゴにあります。
Zoho Marketing Automation
zoho.com
ビジネスの成長を加速するためのマーケティング オートメーション ソフトウェア。 Zoho MarketingHub は、複数のチャネルにわたるマーケティング活動を適切に管理するのに役立つオールインワンのマーケティング自動化ソフトウェアです。より多くの見込み客を発掘し、顧客に転換し、より長く維持します。
Databox
databox.com
ビジネスで何が起こっているかを理解するために構築されたビジネス分析プラットフォーム。クラウド サービス、スプレッドシート、データベースの KPI を 1 か所にまとめます。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
SEO、PPC、ソーシャル、電子メール、レビュー、通話追跡ダッシュボード
Funnel
funnel.io
あらゆるマーケティングまたは広告データ ソースからのデータ収集をサポートし、マーケティング データを自動化されたマーケティング レポートに変換します。
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph は、マーケティング分析とソーシャル メディア レポートのための最も視覚的なレポート ツールです。今すぐ無料トライアルを始めましょう! CCは必要ありません。
Oviond
oviond.com
デジタル マーケティングのダッシュボードとレポート 顧客は 5 分以内に気に入るはずです。 自動化され、完全にカスタマイズ可能なクロスチャネルのデジタル マーケティング ダッシュボードとレポートを使用して、クライアントの ROI を最適化しながら、マーケティング代理店の価値をアピールします。
Supermetrics
supermetrics.com
Supermetrics を使用して、マーケティング データを Google スプレッドシート、Google データスタジオ、Microsoft Excel、Google BigQuery、Snowflake などに移動します。
HoneyStack
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エンドツーエンドの SaaS 分析。 HockeyStack は、マーケティング、製品、収益、販売データを統合して、キャンペーンの LTV や各マーケティング チャネルの解約率などの隠れた洞察を明らかにする SaaS 分析ツールです。セットアップはありません。コードがありません。無料でお試しください
CleverTap
clevertap.com
CleverTap は、カリフォルニア州マウンテンビューに本社を置く、SaaS ベースの顧客ライフサイクル管理およびモバイル マーケティング会社です。 2013 年 5 月に設立され、ソニー、ボーダフォン、カルーセル、DC コミックス、Go-Jek、BookMyShow、DealsPlus を含む 8,000 社以上にモバイル アプリ分析とユーザー エンゲージメント製品を提供しています。同社はセコイア・キャピタル、タイガー・グローバル・マネジメント、アクセル・パートナーズ、リクルート・ホールディングスの支援を受けている。
Woopra
woopra.com
最初のマーケティングタッチから製品の使用までのカスタマージャーニー全体を分析して視覚化します。今すぐ無料プランにサインアップしてください。
MoEngage
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MoEngage は、強力な顧客分析、自動化されたクロスチャネル エンゲージメント、AI 主導のパーソナライゼーションで構成されるフルスタック ソリューションです。
Terminus
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Terminus を使用すると、どこにいても適切な対象者にパーソナライズされたメッセージを配信できます。
Reportei
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ソーシャル メディアとデジタル マーケティングのレポートとダッシュボードをわずか 3 秒で作成します。 Instagram、Facebook、メタ広告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google アナリティクス、Google 広告、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google マイ ビジネス、Twitter、Pinterest などの主要な指標をすべて表示します。すべてのチャンネルを 1 つの画面上に表示します。 手作業で時間を無駄にせず、デジタル マーケティング...
CallTrackingMetrics
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ROIを証明する。 コンバージョンを増やします。 収益を促進します。 オンラインおよびオフラインのすべての見込み客を追跡し、どのキャンペーンがそれを推進しているのかを正確に把握します。
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Factors.ai は、エンドツーエンドのマーケティング分析およびアトリビューション プラットフォームであり、データ サイロ全体に統合され、実用的でプライバシーに準拠した AI を活用した洞察を提供します。今すぐやってみて下さい！
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アトリビューションは、広告にどれだけ費やしたか、どの顧客が広告から来たのか、そして彼らがあなたから何を購入したかを追跡します。
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マーケティング オートメーション、ライブ チャット、リアルタイム分析でビジネスを成長させます。
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Pathmatics 広告主データベースとデジタル マーケティング インテリジェンス プラットフォームは、競合他社のデジタル広告戦略に透明性をもたらします。
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電子メール マーケティング、SMS、モバイル、ジャーニー、電子商取引 - 顧客とのつながり、マーケティング、販売の方法を拡張し、簡素化するためのすべてのツールです。
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Growth Channel は、明確なペルソナ、目標到達プロセス、データ主導型の成長戦略を備えた、パーソナライズされた成長マーケティング プランを生成します。 GPT-3テクノロジーを搭載。
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ProQuo AI は、マーケティング担当者がブランド戦略を生成し、クリエイティブ資産をテストし、ブランドのパフォーマンスをすべてリアルタイムで監視できる、AI を活用したブランド管理プラットフォームです。 ProQuo は毎日消費者と対話し、ブランド、競合他社、カテゴリについて消費者が実際にどのように感じているかを測定します。 ProQuo の AI は、これらすべてのインタラクションからのデータを分析し、非ユーザーの変換、ホワイトスペースの発見、市場シェアの拡大など、ブランドの目標を確実に達成するためのカスタマイズされたアクション プランを生成します。 Clorox、Harry's、Exp...
Ruler Analytics
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Ruler Analytics は、サイロ化されたマーケティング、販売、収益、顧客データを接続して以下を行うマーケティング測定およびアトリビューション プラットフォームです。 - カスタマー ジャーニーの完全なファネル ビューを提供します - チャネル、キャンペーン、コンテンツ、キーワード レベルで収益を正確にアトリビュートします - マルチタッチを作成します6 つの異なるアトリビューション モデル (ファースト クリック、ラスト クリック、リニア、位置ベース、時間減衰、データドリブン アトリビューション) を使用したアトリビューション レポート - コスト、機会、収益、ROI で広告プラット...
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マーケティング レポートを自動化する簡単な方法!自動化された美しいマーケティング、分析、SEM、SEO レポートを数秒で入手できます。無料トライアルを開始して見てください!
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Magnetiq - 世界最高の起動管理ソフトウェア。連絡先、イベント、ファッション ショー、電子メール キャンペーン、デジタル ショールーム、オンライン ニュースルームを管理します。
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Marquiz は、あらゆる規模の企業が魅力的なマーケティング クイズや調査を作成し、フィードバックを収集し、販売を促進できるように設計されたオンライン プラットフォームです。 Marquiz は、ユーザーフレンドリーなドラッグ アンド ドロップのクイズ ビルダー、幅広いユニークなクイズ テンプレート、および各クイズの無料統計を提供します。これらの機能により、カスタマイズしたクイズの作成、編集、分析が簡単になります。 Marquiz の料金プランは、生成される毎月の見込み客の数に基づいています。つまり、小規模なチームを運営しているか、大規模な組織を運営しているかにかかわらず、お客様固有のビジネ...
Vaizle
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Vaizle は、マーケティング マネージャーやマーケティング代理店を支援するために設計されたマーケティング分析スイートです。企業が複雑なマーケティング分析データを視覚化し、データに基づいて情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。このスイートは、マーケティング担当者の日常業務を容易にするソーシャル メディアと広告分析用の一連の機能を提供します。 Vaizle の顧客がこのツールを使用して生産性を向上させ、マーケティング業務を利益を上げて拡大する方法は次のとおりです。 1. マーケティング データからすぐに実用的な洞察を得る 2. 複数のチャネルからのマーケティング データを 1 つのライブ...
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TapClicks は、代理店、メディア企業、ブランド向けの究極のマーケティング自動化プラットフォームです。データ管理、レポート、分析、ワークフロー管理、SEO などを含む包括的なツール スイートにより、効率が向上します。
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