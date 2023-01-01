代替案 - Geckoboard

Vaizle

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Vaizle は、マーケティング マネージャーやマーケティング代理店を支援するために設計されたマーケティング分析スイートです。企業が複雑なマーケティング分析データを視覚化し、データに基づいて情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。このスイートは、マーケティング担当者の日常業務を容易にするソーシャル メディアと広告分析用の一連の機能を提供します。 Vaizle の顧客がこのツールを使用して生産性を向上させ、マーケティング業務を利益を上げて拡大する方法は次のとおりです。 1. マーケティング データからすぐに実用的な洞察を得る 2. 複数のチャネルからのマーケティング データを 1 つのライブ...