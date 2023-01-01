代替案 - FunnelDash

Optimizely

optimizely.com

Optimizely は、他社向けに進歩的な配信および実験ソフトウェアを作成するアメリカの会社です。 Optimizely プラットフォーム テクノロジーは、A/B テストおよび多変量テスト ツール、Web サイトのパーソナライゼーション、機能切り替え機能を提供します。同社の本社はカリフォルニア州サンフランシスコにあり、オフィスはオランダのアムステルダム、ドイツのケルン、英国のロンドン、オーストラリアのシドニーにあります。 。