代替案 - Fugo
Blogely
blogely.com
Blogely は、包括的なリサーチ、シームレスな執筆体験、完全なコンテンツの包括的な構成、非技術者向けのシンプルなオンページ SEO、盗作スキャナーへの便利なアクセス、そしてもちろん、CMS (WordPress、Ghost、Medium、など）プラットフォーム。ブロガーがブログのコンテンツと SEO をより効率的かつ効果的に整理することで、Web サイトのトラフィックを有機的に増加させるのに役立ちます。
Re4m
re4m.io
Re4m は、ブランド チーム、デザイナー、地元のマーケティング担当者が、インスピレーションを与える効果的なコンテンツやクリエイティブ キャンペーンを大規模に計画、制作、公開できるようにするクラウドベースのクリエイティブ プラットフォームです。経験豊富なマーケティング実務者のチームによって構築された Re4m は、最初のアイデアからコンテンツの公開と宣伝に至るまで、バラバラで煩雑なクリエイティブ制作プロセスを合理化します。 Re4m の中心となるのは、企業、チーム、個人があらゆる種類のコンテンツ (デジタル ビデオ、PDF、画像、ライブ Web サイト、デザイン ファイルなど) に対してリアル...
EasyContent
easycontent.io
EasyContent は、自動化されたワークフロー、承認管理、リアルタイムのコラボレーション、通知、レポート機能により、コンテンツ チームの生産性を向上させるのに役立ちます。