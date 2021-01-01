代替案 - FreshMail
Salesforce
salesforce.com
セールスフォース・ドットコム株式会社は、カリフォルニア州サンフランシスコに本社を置くアメリカのクラウドベースのソフトウェア会社です。同社は (CRM) 顧客関係管理サービスを提供し、顧客サービス、マーケティング オートメーション、分析、アプリケーション開発に重点を置いた補完的なエンタープライズ アプリケーション スイートも販売しています。 2020 年、フォーチュン誌は従業員の満足度調査に基づいて、Salesforce を「働きがいのある企業トップ 100 のリスト」で 6 位にランク付けしました。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp は、アメリカのマーケティング オートメーション プラットフォームおよび電子メール マーケティング サービスです。このプラットフォームは、その運営者である Rocket Science Group の商号です。Rocket Science Group は、2001 年に Ben Chestnut と Mark Armstrong によって設立され、後に Dan Kurzius が加わりました。 「最も人気のある電子カード キャラクターにちなんで名付けられた Mailchimp は 2001 年に開始され、数年間はサイド プロジェクトとして継続され、月に数千ドルを稼ぎました。」...
Square
squareup.com
Square, Inc. は、カリフォルニア州サンフランシスコに本拠を置くアメリカの金融サービス、マーチャント サービス アグリゲーター、およびモバイル決済会社です。同社はソフトウェアおよびハードウェアの決済製品を販売しており、中小企業向けサービスにも拡大しています。同社は 2009 年にジャック ドーシー氏とジム マッケルベイ氏によって設立され、2010 年に最初のアプリとサービスを開始しました。2015 年 11 月からニューヨーク証券取引所に上場企業としてティッカー シンボル SQ で取引されています。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive は、使いやすく、ユーザー評価第 1 位の CRM ツールです。より多くの有能なリードを獲得し、ビジネスを成長させましょう。 14 日間の無料トライアルにサインアップしてください。
Zoho Campaigns
zoho.com
売上を促進する電子メール マーケティング ソフトウェア。 強力な顧客ベースの構築に役立つ電子メール キャンペーンを作成、送信、追跡します。 Zoho Campaignsには、美しいメールテンプレートから使いやすいエディター、自動化ツールからリアルタイム分析まで、すべてが揃っています。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. は、マサチューセッツ州ウォルサムに本社を置き、コロラド州ラブランドにもオフィスを構えるオンライン マーケティング会社です。そしてニューヨーク、ニューヨーク。 同社は 1995 年に設立され、その後 2015 年にエンデュランス インターナショナルに売却されました。
MailerLite
mailerlite.com
自動化、ランディング ページ、アンケートなどの機能を備えた高度な電子メール マーケティング キャンペーンを作成します。 14 日間のトライアルでプレミアム機能に無料でアクセスできます。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (Twilio SendGrid としても知られる) は、コロラド州デンバーを拠点とする、トランザクションおよびマーケティング電子メールのための顧客コミュニケーション プラットフォームです。同社は 2009 年に Isaac Saldana、Jose Lopez、Tim Jenkins によって設立され、Techstars アクセラレーター プログラムを通じて設立されました。 2017 年の時点で、SendGrid は 8,100 万ドル以上を調達しており、コロラド州デンバーにオフィスを構えています。コロラド州ボルダー。カリフォルニア州アーバイン。カリフォルニア州レッドウッ...
Freshsales
freshworks.com
コンテキスト主導の販売で収益を加速します Freshsales でエンゲージメントをパーソナライズし、販売サイクルを短縮し、ビジネスを成長させましょう あらゆる規模の企業向けの機能満載の製品スイート。チームが気に入る最新のクラウド ソフトウェア。サポート |販売 | ITSM |クラウドPBX
ConvertKit
convertkit.com
ブログとビジネスの成長に必要な電子メール マーケティング ツールと自動化を入手します。 100,000 人を超えるクリエイターに加わって、今すぐ ConvertKit を試してみましょう。
SuiteDash
suitedash.com
当社の安全なクライアント ポータル ソフトウェアを使用して、独自のクライアント ポータルまたはカスタマー ポータル アクセスを設計します。完全にブランド化されたログイン、ダッシュボード、およびホワイト ラベル付き電子メール通知
GetResponse
getresponse.com
GetResponse は、電子メール マーケティング ソフトウェア、ランディング ページ作成者、ウェビナー ホスティングなどのためのオンライン プラットフォームを提供します。クレジット カードなしで 30 日間無料でお試しいただけます。
SendPulse
sendpulse.com
マーケティングを自動化し、電子メール、Web プッシュ通知、SMS、Viber などのすべての配信チャネルを 1 つのプラットフォームに統合します。 © 2021
Systeme
systeme.io
Systeme.io には、オンライン ビジネスの成長に必要なツールがすべて揃っています。ここをクリックして無料アカウントを作成してください!
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch オールインワン ツールセットを使用して、サポート、マーケティング、販売を拡大します。必要なものはすべて 1 か所にまとめられています。
AWeber
aweber.com
今すぐ AWeber を無料で試して、電子メール リストを拡大し、視聴者と関わり、売上を増やすためのすべてのソリューションを入手してください。クレジットカードは必要ありません。
Campaign Monitor
createsend.com
忘れられない電子メール マーケティングで成果を推進します。 Campaign Monitor の簡単な電子メール マーケティングおよび自動化ツールを使用すると、視聴者とのつながりがかつてないほど簡単になります。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell は、迅速なオンボーディング、強力なレポート、100% 無料のサポートにより、営業担当者がより多くの取引を獲得できるようにする、ユーザーフレンドリーなセールス オートメーション CRM です。
Hoppy Copy
hoppycopy.co
コンバージョン率の高いメールを 10 倍の速さで作成します。 執筆にかかる膨大な時間を節約できます。 AI を使用して、数百もの異なる電子メール マーケティング キャンペーン、ドリップ、ニュースレターなどの強力なコピーを数秒で生成します ⚡
NetHunt
nethunt.com
NetHunt は、CRM ソフトウェアに加えて、販売、マーケティング、および顧客サービス チーム向けの優れた顧客サポートと知識ベースを提供します。参加しませんか！
Apptivo
apptivo.com
Apptivo の使命は、高度にカスタマイズ可能なアプリを提供することで、中小企業が顧客と協力するための手頃な価格で使いやすいソリューションを提供することでした。
Cakemail
cakemail.com
人々が望む電子メールを配信するために必要なすべてのツール。マーケティングおよびトランザクションメールの送信に必要なツールと継続的なサポートを利用して、視聴者を魅了し、ビジネスを成長させましょう。
Benchmark
benchmarkemail.com
購読者を引き付け、見込み客を育成し、美しく応答性の高い電子メールを送信し、結果を追跡するための電子メール マーケティング サービス。
Sender
sender.net
メールリストと収益の間に架け橋を築きます。 Sender を使用すると、支出を大幅に抑えながら、顧客と迅速かつ簡単に連絡を取り合ってビジネスを成長させることができます。
Litmus
litmus.com
Litmus は、メール マーケティング担当者の作業効率を高め、コストのかかるエラーを検出し、キャンペーンのパフォーマンスを加速するのに役立ちます。
SendX
sendx.io
電子メール キャンペーン、ドリップ マーケティング、リストの拡大、ランディング ページ、Web フォーム、電子メール ポップアップ、自動化に役立つ電子メール マーケティング ソフトウェア。電子メール マーケティング アカウントを作成し、今すぐ無料トライアルを開始してください。
EmailOctopus
emailoctopus.com
EmailOctopus を使用すると、はるかに安価に購読者を管理して電子メールを送信できます。ドラッグ アンド ドロップのメール ビルダー、強力な分析、バウンス/苦情の追跡など。
CleverReach
cleverreach.com
CleverReach 電子メール マーケティング ソフトウェアを使用すると、プロフェッショナルな電子メール キャンペーンを簡単に作成できます。さらに、受信者を完全に管理し、直感的なレポートの恩恵を受けることができます。
Privy
privy.com
Privy.com は、e コマース マーケティングについて学ぶための最も優れたリソースです ... e コマースの専門家から、売上が 0 ドルから 100 万ドルにどのように成長したかを学びましょう。
Workbooks
workbooks.com
Workbooks CRM でビジネスの成功を推進します。Workbooks CRM は、企業が顧客の獲得、変換、維持を可能にする、手頃な価格で機能が豊富な CRM ソリューションです。
Levitate
levitate.ai
当社のハピネス プラットフォームは、本物のコミュニケーション ツール、専任の成功スペシャリスト、AI を組み合わせて、永続的な関係の構築を支援します。
Sendy
sendy.co
Sendy は、Amazon Simple Email Service (SES) 経由で追跡可能な E メールを送信できる、自己ホスト型の E メール ニュースレター アプリケーションです。これにより、到達性を犠牲にすることなく、非常に低価格で認証済みの一括メールを送信できるようになります。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore は、電子メール マーケティングや Web サイトのパーソナライゼーションを通じて小売業者が顧客とコミュニケーションする方法を再考する小売マーケティング テクノロジーです。今すぐ無料デモをリクエストしてください!
Totango
totango.com
Totango は、企業が SaaS カスタマー ジャーニーに焦点を当てながら収益の増加を促進し、解約を削減するのを支援するカスタマー サクセス ソフトウェアです。トタンゴを無料で体験してください。
iContact
icontact.com
iContact のビジネス電子メール プラットフォームを使用すると、マーケティング電子メールの送信が簡単になります。サインアップからメールの送信まで数分で完了します。マーケティングの経験や制約は必要ありません。
AdRoll
adroll.com
AdRoll の AI 主導のマーケティング ソフトウェアを使用すると、高度なオーディエンス ターゲティング、クロスチャネル エンゲージメント、高度な測定とアトリビューションをすべて 1 か所で実現できます。 AdRoll の成長プラットフォームを使用して、顧客に愛されるブランドを構築し、より多くの訪問者を顧客に変え、顧客ロイヤルティを高めます。
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch は、ブロガー、個人事業主、新興企業、企業向けの完全な見込み客育成および電子メール マーケティング サービスです。 B2B から B2C まで、500,000 を超える企業が Mailmunch を利用して毎日数千の見込み客を獲得し、電子メール マーケティングからの収益を拡大しています。 Mailmunch でできることはすべて次のとおりです。 - あらゆる業界やユースケースに合わせたさまざまなオプトイン フォームを使用してメール リストを作成 - リード育成シーケンスでこれらのリードを育成 - カート放棄を減らし、簡単に構築できるツールでリピート販売を生み出す自動応答 - ...
Interseller
interseller.io
Interseller は、採用担当者が候補者の電子メールを見つけて一連の電子メールを送信することで、候補者を見つけて連絡を取るのを支援します。
QuickMail
quickmail.io
自動メールを送信して、さらに会話を始めましょう。 当社のソフトウェアは到達性を向上させ、フォローアップを自動化するので、少ない労力でより多くの返信を得ることができます。
Success.ai
success.ai
Success.ai は AI を使用して、検証済みのリードに無制限にメールを送信できるようにし、アウトリーチを強化します。当社は、ターゲットとなる適切な見込み顧客を特定し、メールをパーソナライズし、キャンペーンの結果を追跡することで、お客様が止められない成長を達成できるようにします。
Selzy
selzy.com
Selzy 電子メール マーケティング サービスを使用すると、プロフェッショナルな大量の電子メールをすぐに送信できます。統計を追跡します。 A/B テストを実施します。キャンペーンを自動化します。 15000通のメールが無料。
Rasa.io
rasa.io
メール リストの数が 100 であろうと 100,000 であろうと、全員が自分専用に選ばれたニュースレターの一連の記事を受け取ります。 rasa.io を使用すると、メール リストの全員に定期的に真のメリットを提供できます。しかも定期的にだけではなく、関連性のあるものでもあります。
Moosend
moosend.com
最も簡単な電子メール マーケティングおよび自動化ソフトウェア。 Moosend は、実際の収益成長を促進する電子メール マーケティングと自動化エクスペリエンスを提供する、最もシンプルで最新のソリューションです。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
エンゲージメントを高める電子メール自動化ソフトウェア。 コンバージョンを促進するパーソナライズされたコンテンツで電子メールの視聴者を引きつけます。 Upland Adestra は、世界的なブランドや成長中のブランド向けに、ファーストパーソン マーケティングの電子メールとライフサイクル マーケティング ソリューションを提供する世界有数のプロバイダーです。
Robly
robly.com
Robly は、中小企業のマーケティング オートメーションの分野をリードするイノベーターです。 Robly は 2014 年に OpenGen を発明し、Robly A.I. 2015年に。
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より多くのメールリードを顧客に変える マーケティング担当者が顧客にリーチし、顧客を獲得し、維持するために使用する電子メール マーケティング プラットフォームをご覧ください。
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By integrating core marketing and sales tools, Ungapped aims to make the day-to-day running of a business less messy and more holistic so that growing businesses can create exceptional customer experiences to grow your business. A complete platform for growing businesses with tools for email marketi...
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