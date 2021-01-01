代替案 - FreshMail

Square

squareup.com

Square, Inc. は、カリフォルニア州サンフランシスコに本拠を置くアメリカの金融サービス、マーチャント サービス アグリゲーター、およびモバイル決済会社です。同社はソフトウェアおよびハードウェアの決済製品を販売しており、中小企業向けサービスにも拡大しています。同社は 2009 年にジャック ドーシー氏とジム マッケルベイ氏によって設立され、2010 年に最初のアプリとサービスを開始しました。2015 年 11 月からニューヨーク証券取引所に上場企業としてティッカー シンボル SQ で取引されています。