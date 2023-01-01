Fresha for business

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Mac、Windows、Linux用WebCatalogにあるFresha for businessのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。

アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。

完全に無料でご利用いただけます！ Fresha Partner (旧 Shedul) は、何千人もの美容とウェルネスの専門家によって独自の投票で第 1 位に選ばれた、サロンとスパ向けの世界最高のプラットフォームです。

ウェブサイト： fresha.com

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