WebCatalogWebCatalog
flowkey

flowkey

app.flowkey.com

WebCatalogをインストールしていませんか？WebCatalogをダウンロード

MacとPC用WebCatalogにあるflowkeyのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。

アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。

フローキーを使った学習は簡単で楽しいです。ノートやコードをインタラクティブに練習し、即座にフィードバックを受け取ります。

ウェブサイト： flowkey.com

免責事項：WebCatalogはflowkeyによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。

こちらもおすすめ

Memrise

Memrise

memrise.com

ArtistWorks

ArtistWorks

artistworks.com

Exercism

Exercism

exercism.org

MIT Open Library

MIT Open Library

openlearning.mit.edu

Headway

Headway

get-headway.com

GuruShots

GuruShots

gurushots.com

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

1Flow

1Flow

dashboard.1flow.app

Games to Learn English

Games to Learn English

gamestolearnenglish.com

Cambly

Cambly

cambly.com

TorahAnytime

TorahAnytime

torahanytime.com

Programming Hub

Programming Hub

programminghub.io

製品

サポート

会社

法的事項

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.