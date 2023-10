Fandom (Wikia とも呼ばれる) (特に 2016 年 10 月以前) は、Fandom, Inc. (旧名 Wikia, Inc.) が運営する Wiki ホスティング サービスおよびドメインです。Fandom, Inc. (旧名 Wikia, Inc.) は、ジミー ウェールズとジミー ウェールズによって 2004 年 10 月に設立されたデラウェア州の営利企業です。アンジェラ・ビーズリー。 2018年現在、パーキンス・ミラーがCEOとして率いています。 Fandom は、Wikipedia で使用されているオープンソース Wiki ソフトウェアである MediaWiki を使用しています。 Fandom, Inc. は広告と販売されたコンテンツから収入を得ており、ユーザーが提供したテキストのほとんどをコピーレフト ライセンスに基づいて公開しています。同社は関連する Fandom 編集プロジェクトも運営し、ポップ カルチャーやゲームのニュースを提供しています。ほとんどの Fandom wiki はドメイン fandom.com でホストされていますが、一部、特にメディア フランチャイズ以外の主題に焦点を当てたものは wikia.org でホストされています。 。

ウェブサイト: fandom.com

免責事項:WebCatalogはFandomによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。