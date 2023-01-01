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Mac、Windows、Linux用WebCatalogにあるFabulousのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。

アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。

何百万もの Fabulous ユーザーに加わって、より健康で幸せな生活を築きましょう。ファビュラスは、生活の中で健康的な習慣やルーチンを構築することで、エネルギーレベルを高め、集中力を高め、体重を減らし、よりよく眠るのに役立ちます。 ファビュラスは、全体的なアプローチを採用して、生産性を高め、エネルギーを高めるよう動機付けます。私たちは単なる習慣追跡装置や新しい儀式を作成する手段以上のものです。私たちはあなた自身のパーソナルコーチであり幸福トレーナーです。

ウェブサイト： thefabulous.co

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