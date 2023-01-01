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Evite

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evite.com

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MacとPC用WebCatalogにあるEviteのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。

アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。

Evite を使用すると、人々を簡単に集めることができます。無料の出欠確認追跡機能とカードを備えたオンライン招待状を電子メールまたはテキストで送信します。素敵なギフトやパーティーのアイデアも手に入れましょう！

ウェブサイト： evite.com

免責事項：WebCatalogはEviteによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。

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