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MacとPC用WebCatalogにあるEtymonlineのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。

アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。

オンライン語源辞典 (etymonline) は、英語の単語、フレーズ、イディオムの起源と歴史を迅速かつ信頼できる説明で提供するインターネットの頼りになる情報源です。学術基準を満たすのに十分な専門性を備えていますが、誰でも使用できるほどアクセスしやすいものです。

ウェブサイト： etymonline.com

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