ESPN (元々は Entertainment and Sports Programming Network の頭文字) は、ESPN Inc. が所有するアメリカの多国籍基本ケーブル スポーツ チャンネルで、ウォルト ディズニー カンパニー (80%) とハースト コミュニケーションズ (20%) が共同所有しています。同社はビル・ラスムッセンと息子のスコット・ラスムッセン、エド・イーガンによって1979年に設立されました。 ESPN は主にコネチカット州ブリストルにあるスタジオ施設から放送しています。このネットワークは、マイアミ、ニューヨーク市、シアトル、シャーロット、ロサンゼルスでもオフィスを運営しています。ジェームズ・ピタロ氏は現在、ESPNの会長を務めており、2017年12月18日にジョン・スキッパー氏が辞任した後、2018年3月5日から同職を務めている。ESPNは最も成功したスポーツネットワークの1つであるが、ESPNに対しては多くの批判があった。 。これには、偏った報道、利益相反、個々の放送局やアナリストとの論争の告発が含まれます。 2018 年 9 月の時点で、ESPN は米国の約 8,600 万のテレビ世帯 (有料テレビを視聴している世帯の 93.2%) で利用できます。米国の主力チャンネルと 7 つの関連チャンネルに加えて、ESPN は 200 以上のチャンネルで放送されています。国々。オーストラリア、ブラジル、ラテンアメリカ、英国で地域チャネルを運営しています。カナダでは、The Sports Network (TSN) とその 5 つの姉妹ネットワークの 20% の権益を所有しています。 2011 年には、ESPN の歴史と隆盛が「That Guys Have All the Fun」で記録されました。これは、ジェームズ・アンドリュー・ミラーとトム・シェールズによって書かれ、リトル・ブラウン・アンド・カンパニーから出版されたノンフィクション本です。

ウェブサイト: espn.com

