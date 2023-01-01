Epic Games Store Web
epicgames.com
WebCatalogをインストールしていませんか？WebCatalogをダウンロード。
MacとPC用WebCatalogにあるEpic Games Store Webのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。
多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。
ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。
Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。
アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！
デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。
広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。
ウェブサイト： epicgames.com
免責事項：WebCatalogはEpic Games Store Webによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。
こちらもおすすめ
Messenger
messenger.com
Rainway
play.rainway.com
Microsoft OneDrive
onedrive.live.com
Dashlane
app.dashlane.com
PlayStation Store
store.playstation.com
쿠팡플레이
coupangplay.com
Steam Web Store
store.steampowered.com
Google Play
play.google.com
Eurogamer
eurogamer.net
Tetris
tetris.com
Microsoft OneNote
onenote.com
Puffin Flash Store
flash-store.puffin.com