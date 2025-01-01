代替案 - Ellevation

Teachmint

Teachmint

teachmint.com

Teachmintは、教師、生徒、保護者、管理者向けの学校管理プラットフォームで、出席管理や入学管理を提供するアプリです。

Workday

Workday

workday.com

Workdayアプリは、HRと財務管理を統合し、従業員が情報を管理したり、承認を行ったりするためのクラウドプラットフォームです。

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchoolは、学生情報と出席、成績管理を行うためのK-12向けのオンラインプラットフォームです。

MyClassBoard

MyClassBoard

myclassboard.com

MyClassboardは、学校の運営を自動化し、出席管理や成績追跡を効率化する教育管理プラットフォームです。

Classe365

Classe365

classe365.com

Classe365は教育機関向けの管理ソフトウェアで、登録、出席、成績管理、会計などを効率化します。

Frontline Education

Frontline Education

frontlineeducation.com

Frontline Educationは、教育機関の人事、学生情報、専門能力開発などの管理を支援するアプリです。

Skyward

Skyward

skyward.com

Skywardは、K-12学区向けの学生情報システムと管理ソフトウェアで、運営効率を向上させ、学校と家族のコミュニケーションを支援します。

Cialfo

Cialfo

cialfo.co

Cialfoは、高校のカウンセリングを支援するAIプラットフォームで、学生の大学探索や申請プロセスを効率化します。

Kinderpedia

Kinderpedia

kinderpedia.co

Kinderpediaは幼稚園向けの管理ツールで、出席追跡や金銭管理、保護者とのコミュニケーションをサポートします。

Classter

Classter

classter.com

Classterは、教育機関向けの学生情報管理および学習管理システムです。学生データを統合し、教育プロセスを効率化します。

aXcelerate

aXcelerate

axcelerate.com

aXcelerateは、職業訓練と企業研修を管理するためのアプリです。統合されたシステムで、トレーニングとコンプライアンスを効率化します。

Skolaro

Skolaro

skolaro.com

Skolaroは学校管理のための包括的なシステムで、学生情報管理や出席追跡、親教師のコミュニケーションをサポートします。

ClassroomIO

ClassroomIO

classroomio.com

ClassroomIOは、企業や研修機関向けにコースを作成・管理・提供するための柔軟なデジタルプラットフォームです。

Gradelink

Gradelink

gradelink.com

Gradelinkは、学校が学生データを管理し、保護者と教師のコミュニケーションを促進するためのオンライン学生情報システムです。

Jenzabar

Jenzabar

myjenzabar.net

Jenzabarは高等教育向けのソフトウェアプラットフォームで、学生情報の管理や登録、自動化されたワークフローを提供します。

Blackbaud

Blackbaud

blackbaud.com

Blackbaudは、非営利団体向けのCRMソリューションで、資金調達やイベント管理を支援します。レポート機能や助成金管理も提供します。

Alma

Alma

getalma.com

Almaは、教育者を支援し、学生の成果を向上させるためのAIを活用した教育プラットフォームです。リアルタイム分析で学生の進捗を追跡します。

Fekara

Fekara

fekara.com

Fekaraは、小規模学校向けの無料のオンライン学校管理ソフトウェアです。入学、出席、試験、成績カードを管理します。

TUIO

TUIO

tuiopay.com

TUIOは、学校や保育施設向けの tuition 管理システムです。請求、支払い、登録の自動化を支援し、運営の効率化を図ります。

EduSpark

EduSpark

eduspark.world

Edusparkは、教育リソースとツールを提供し、学生と教育者の学習体験を向上させるための教育プラットフォームです。

iGradePlus

iGradePlus

igradeplus.com

iGradePlusは、学校や教師のための教育管理システムで、成績管理、出席追跡、レポート生成などの機能を提供します。

Classpro

Classpro

classpro.in

ClassProは、オンライン授業の管理、コース販売、料金収集、ライブ授業、宿題管理などを行う教育管理ソフトウェアです。

SchoolMint

SchoolMint

schoolmint.com

SchoolMintのHeroは、学校や地区の行動目標をサポートするデジタルツールで、学生や保護者に行動情報を通知します。

Scoir

Scoir

scoir.com

Scoirは、学生とカウンセラーを支援し、大学選びや進学プロセスを効率化するためのプラットフォームです。

Softbook

Softbook

softbook.app

SoftbookはEdTech分野向けの製品を開発するIT企業です。オンライン学校向けのLMSとクラウドストレージサービスを提供しています。

EDUFAR

EDUFAR

edufar.co

EDUFARは、学校や大学、研修センターなどの教育機関の日常運営を最適化するための管理システムです。

MarkersPro

MarkersPro

markerspro.com

MarkersProは、K-12教育向けのクラウドベースの学生情報システムです。学校の管理ニーズを一つのプラットフォームで管理します。

Edumarshal

Edumarshal

edumarshal.com

Edumarshalは、学校の管理を効率化するためのERPソフトウェアで、出席や料金などを含む45の機能を提供します。

Beehively

Beehively

beehively.com

Beehivelyは学校向けの技術・ツールを提供し、ウェブサイト管理、保護者とのコミュニケーション、データ管理をサポートします。

Edunext

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edunext.co

Edunextは教育管理プロセスを合理化するプラットフォームで、さまざまな教育機関のニーズに応える機能を提供します。

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