代替案 - Ellevation

Teachmint
teachmint.com
Teachmintは、教師、生徒、保護者、管理者向けの学校管理プラットフォームで、出席管理や入学管理を提供するアプリです。
Workday
workday.com
Workdayアプリは、HRと財務管理を統合し、従業員が情報を管理したり、承認を行ったりするためのクラウドプラットフォームです。
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchoolは、学生情報と出席、成績管理を行うためのK-12向けのオンラインプラットフォームです。
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassboardは、学校の運営を自動化し、出席管理や成績追跡を効率化する教育管理プラットフォームです。
Classe365
classe365.com
Classe365は教育機関向けの管理ソフトウェアで、登録、出席、成績管理、会計などを効率化します。
Frontline Education
frontlineeducation.com
Frontline Educationは、教育機関の人事、学生情報、専門能力開発などの管理を支援するアプリです。
Skyward
skyward.com
Skywardは、K-12学区向けの学生情報システムと管理ソフトウェアで、運営効率を向上させ、学校と家族のコミュニケーションを支援します。
Cialfo
cialfo.co
Cialfoは、高校のカウンセリングを支援するAIプラットフォームで、学生の大学探索や申請プロセスを効率化します。
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpediaは幼稚園向けの管理ツールで、出席追跡や金銭管理、保護者とのコミュニケーションをサポートします。
Classter
classter.com
Classterは、教育機関向けの学生情報管理および学習管理システムです。学生データを統合し、教育プロセスを効率化します。
aXcelerate
axcelerate.com
aXcelerateは、職業訓練と企業研修を管理するためのアプリです。統合されたシステムで、トレーニングとコンプライアンスを効率化します。
Skolaro
skolaro.com
Skolaroは学校管理のための包括的なシステムで、学生情報管理や出席追跡、親教師のコミュニケーションをサポートします。
ClassroomIO
classroomio.com
ClassroomIOは、企業や研修機関向けにコースを作成・管理・提供するための柔軟なデジタルプラットフォームです。
Gradelink
gradelink.com
Gradelinkは、学校が学生データを管理し、保護者と教師のコミュニケーションを促進するためのオンライン学生情報システムです。
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabarは高等教育向けのソフトウェアプラットフォームで、学生情報の管理や登録、自動化されたワークフローを提供します。
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaudは、非営利団体向けのCRMソリューションで、資金調達やイベント管理を支援します。レポート機能や助成金管理も提供します。
Alma
getalma.com
Almaは、教育者を支援し、学生の成果を向上させるためのAIを活用した教育プラットフォームです。リアルタイム分析で学生の進捗を追跡します。
Fekara
fekara.com
Fekaraは、小規模学校向けの無料のオンライン学校管理ソフトウェアです。入学、出席、試験、成績カードを管理します。
TUIO
tuiopay.com
TUIOは、学校や保育施設向けの tuition 管理システムです。請求、支払い、登録の自動化を支援し、運営の効率化を図ります。
EduSpark
eduspark.world
Edusparkは、教育リソースとツールを提供し、学生と教育者の学習体験を向上させるための教育プラットフォームです。
iGradePlus
igradeplus.com
iGradePlusは、学校や教師のための教育管理システムで、成績管理、出席追跡、レポート生成などの機能を提供します。
Classpro
classpro.in
ClassProは、オンライン授業の管理、コース販売、料金収集、ライブ授業、宿題管理などを行う教育管理ソフトウェアです。
SchoolMint
schoolmint.com
SchoolMintのHeroは、学校や地区の行動目標をサポートするデジタルツールで、学生や保護者に行動情報を通知します。
Scoir
scoir.com
Scoirは、学生とカウンセラーを支援し、大学選びや進学プロセスを効率化するためのプラットフォームです。
Softbook
softbook.app
SoftbookはEdTech分野向けの製品を開発するIT企業です。オンライン学校向けのLMSとクラウドストレージサービスを提供しています。
EDUFAR
edufar.co
EDUFARは、学校や大学、研修センターなどの教育機関の日常運営を最適化するための管理システムです。
MarkersPro
markerspro.com
MarkersProは、K-12教育向けのクラウドベースの学生情報システムです。学校の管理ニーズを一つのプラットフォームで管理します。
Edumarshal
edumarshal.com
Edumarshalは、学校の管理を効率化するためのERPソフトウェアで、出席や料金などを含む45の機能を提供します。
Beehively
beehively.com
Beehivelyは学校向けの技術・ツールを提供し、ウェブサイト管理、保護者とのコミュニケーション、データ管理をサポートします。
Edunext
edunext.co
Edunextは教育管理プロセスを合理化するプラットフォームで、さまざまな教育機関のニーズに応える機能を提供します。
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