代替案 - Easypromos
UpViral
upviral.com
UpViral の懸賞と特典は、オンラインでビジネスを成長させる最速の方法です。トラフィックを生成し、リストを増やし、購読者を顧客に変えます。
Heyo
heyo.com
Heyo を使用すると、モバイル、Facebook、および Web 上のあらゆる場所に公開する懸賞、コンテスト、キャンペーン アプリを簡単に作成できます。
Wishpond
wishpond.com
Wishpond を使用すると、マーケターはランディング ページやコンテストの作成、リードの追跡、電子メールの送信などを簡単に行うことができます。
Gleam
gleam.io
Gleam は成長マーケティング プラットフォームです。ビジネスを成長させる素晴らしいキャンペーンを実行できるようにします。
SweepWidget
sweepwidget.com
魅力的なコンテストやプレゼントを実施します。 ソーシャル メディアのフォロワーを増やし、ニュースレターの購読者を増やし、新しい見込み客を獲得し、視聴者を魅了し、Web サイトのトラフィックを増やします。
Socialman
socialman.net
Socialman は、複数のソーシャル メディア チャネルを通じて景品を作成および管理するための SaaS プラットフォームです。これは、ユーザーが Facebook、Twitter、YouTube、Instagram、TikTok、Pinterest、Telegram、Reddit、Spotify、Steam、Discord、および Twitch にコンテンツを投稿できるクロスプラットフォーム アプリケーションです。紹介アクション、クイズ、投票、自由質問機能が利用できるほか、ユーザーを Google Play や App Store にリダイレクトして、選択したコンテンツをダウンロード...
Osortoo
osortoo.com
Osortoo を使用すると、コンテスト、景品、抽選会の勝者を簡単に抽選したり、美しいランディング ページを作成したり、イベント登録ページを作成したり、イベント中にコンテストを紹介したり、ソーシャル ネットワークから勝者を選んだりすることができます。
ShortStack
shortstack.com
ShortStack を使用してカスタマイズされたインタラクティブ マーケティング キャンペーンを構築している何千ものフォーチュン 500 ブランド、広告代理店、中小企業に参加してください。 カスタマイズ可能なコンテスト、懸賞、クイズ、ハッシュタグのプレゼント、コメント入力コンテスト、ランディング ページ、ポップアップなどを作成します。
Trade Show Prize Co
tradeshowprize.co
Trade Show Choice Co (TSPC) は、シンプルで合理化された手頃な価格のライブ イベントの景品を専門としています。このプラットフォームは、展示会ブースで実施する懸賞の設定、実行、フォローアップを行うための中心的な場所を提供します。プレゼントの進行状況を簡単に追跡し、リードを即座にエクスポートし、コンプライアンス記録にアクセスして、法務チームの満足度を高めます。最高のは？ TSPC では、勝者を追跡して賞品を受け取ることができます。
Shopobill
shopobill.com
Shopobill is a Retail Media and Shopper Engagement solution that helps retailers and FMCG/CPG producers to grow sales. * Self service system for retailers to launch and promote value added promotions on behalf of FMCG producers * No code promotion engine with 400+ tested & proven mechanics to stim...
PromoSimple
promosimple.com
PromoSimple is a web-based application that provides websites, brands, and blogs with simple solutions for creating, managing, and synthesizing data for online giveaways, sweepstakes and contests. PromoSimple's core goal is to make it as easy as possible for businesses to retain and grow their resp...
Leevia
leevia.com
Leevia is the first Italian platform that allows you to create, manage and monitor online contests in line with the Italian regulations on prize competitions and with the European law on privacy (GDPR). It provides services to marketing and communication agencies and big brands to collect qualified ...
Fyre
fyre.id
Fyre は、ブロックチェーン業界向けに特別に作成されたマーケティング ツールです。 Hypersign プロトコル、個人および社会的認証情報に基づいた Fyre を使用すると、企業はソーシャル メディアの爆発的な宣伝、懸賞、コンテスト、紹介プログラムなどを使用した爆発的なリアルタイム プロモーションを通じてカルト レベルのフォロワーを育成できます。これは Web3 に準拠しており、公開キー暗号化に基づいて構築されています。 Fyre は、「回復力があり信頼できるコミュニティ」を安全に構築するのに役立ちます。 Fyre を使用すると、ブロックチェーン プロジェクトは次のようなコミュニティ イ...
Sweep
sweep.net
Sweep is the sustainability data management platform. Its market-leading, AI-powered software helps organizations understand all extra-financial data across their business and value chain to manage increasing disclosure requirements and take action to meet sustainable business goals. Co-founded by...
Contests for Pages
contest-app.co
Contests for Pages は、Facebook ページにコンテストを公開するアプリケーションです。
AppSorteos
app-sorteos.com
App-Sorteos.com これは、Instagram のプレゼント、懸賞、コンテスト、プロモーションを作成するためのオンラインの無料ツールで、Instagram の写真からランダムなコメントを選択できます。
Sweeppea
web.sweeppea.com
フルサービスおよびセルフサービスの懸賞ソリューション: Sweetpea を使用すると、見込み顧客を獲得し、エンゲージメントと売上を増加させる賞品ベースのプロモーションを簡単に実行できます。 Sweetpea を使用すると、ユーザーはテキストで当選する懸賞を利用してモバイル経由で顧客に連絡することができます。 Sweetpea は、懸賞の興奮を高め、モバイル加入者のデータベースを構築し、コンテンツやプロモーションを共有するための独自のテクノロジーです。
Strutta
strutta.com
Strutta の業界をリードするテクノロジーは、強力なソーシャル プロモーションを通じてブランドとターゲット消費者を結びつけます。 Strutta ツールを使用すると、代理店、ブランド、開発者はインタラクティブなコンテストや懸賞を簡単に作成および管理できます。 Strutta は、トップ国際代理店、フォーチュン 500 企業、中小企業の受賞歴のあるプロモーションを推進してきました。クライアントには、Microsoft、AirBNB、Edelman、Comcast、Dove、Coca-Cola、Shutterfly が含まれます。
Launchpad6
launchpad6.com
Launchpad6 provides cloud based web applications that instantly creates brandable online video solutions to power your video requirements . Harness the power of video in ways you never thought possible. Attract customers and generate different user engagement behaviours with the unique capabilitie...
Fastory.io
fastory.io
Fastory is a cutting-edge marketing tech company, providing the leading Mobile-first Marketing Suite. The turnkey solution empowers businesses to level up their marketing campaigns by giving them the power to captivate, engage and convert people who matter to their business, in a creative way. Craf...
Contest Domination
contestdomination.com
Contest Domination は、企業がオンライン コンテストを作成してバイラルに拡散し、資格のあるリードを集めることができるコンテスト ソフトウェアです。
Rewards Fuel
rewardsfuel.com
Grow & engage your newsletter list. Rewards Fuel will help you achieve more marketing goals in less time by offering contestants a variety of ways to enter. Running a contest directly on Facebook or Instagram leaves a lot on the table in regards to participation, verification and measurement. With ...
RandomPicker
randompicker.com
RandomPicker is an online solution which helps companies and non-profits conduct secure and unbiased random raffles, sweepstakes, and giveaways, featuring entry weights, a live event module, API, random number generator and sports drawings, plus data encryption and SSL security.
Fooji
fooji.com
Fooji partners with brands to turn consumers into forever fans. With the technology and people to do it all, the Fooji platform offers a range of innovative products — managed and self-managed — to build campaigns, handle logistics, and empower brand teams to grow their fan engagement and business o...
Tellody
tellody.com
Telody は、中小企業の繁栄を支援する、いつでも使える、魅力的で楽しいマーケティングおよび説得ツールです。これは、マーケティングに多くの時間、労力、資金を必要としない専門家向けに作られた、強力かつ手頃な価格のオールインワン ソリューションです。 そこで Telody は、同じプラットフォームの下に一連の多彩なサービスを詰め込んでいます。電子メール、SMS、サインアップ フォーム、バウチャー、アンケート、ロイヤルティ ポイント、チケット、その他多くのサービスを、他には真似できない手頃な価格でご利用いただけます。 Tellody は、日常生活への影響を最小限に抑えながら、プロと同じように見せ...
DojoMojo
dojomojo.com
DojoMojo は、ビジネス (特に DTC ブランド) のより迅速な成長とより優れた資本効率を支援する、主要なマーケティング テクノロジー プラットフォームです。 DojoMojo は、堅牢な成長ツール、SMS マーケティング スイート、広範なパートナーシップ ネットワークを通じて、リストを作成し、より多くの顧客を変換するために必要なツールをすべてマーケティング担当者に提供します。現在、Casper、Daily Harvest、L'Oréal、Equinox など 15,000 以上のブランドが DojoMojo を使用して成長を加速し、テキスト メッセージングを通じて顧客と対話しています...
Votigo
votigo.com
Votigo は、SaaS プラットフォームとフルサービス ソリューションを提供するソーシャル メディア マーケティングおよびプロモーションの大手企業です。 2006 年に設立された Votigo のテクノロジー プラットフォームにより、ブランド、代理店、企業は、プロモーション、パブリッシャー、コミュニティ管理、アプリケーション、ソーシャル CRM、分析を含む完全なソーシャル マーケティング スイートを通じて顧客の獲得、関与、管理を行うことができます。 Votigo は、サンフランシスコ ベイエリア、コロラド州ボルダー、インドのハイデラバードにオフィスを構え、世界的な機能を備えています。 V...
Rafflecopter
rafflecopter.com
Rafflecopter is an easy way to run a giveaway online. Rafflecopter makes it “mega simple” to launch and manage a giveaway for any brand, on any website with no I.T. help required. Launch and manage your next giveaway in minutes with no coding required. If you can copy/paste, you can use Rafflecopt...
VYPER
vyper.ai
VYPER は、バイラル キャンペーンを簡単に実行できるマーケティング ツールです。紹介キャンペーン、報酬/ロイヤリティ プログラム、景品、リーダーボードなどを設定します。ゲーミフィケーションとインセンティブを活用してエンゲージメントと共有能力を刺激し、ビジネスをより迅速かつ効率的に成長させるのに役立ちます。柔軟なビルダーを使用すると、ブランドの中核目標に焦点を当てたブランド キャンペーンを非常に簡単に構築できます。キャンペーンを Web サイトのチャット ウィジェット、ランディング ページ、または埋め込みフォームとして表示することを選択できます。必要に応じて、これら 3 つのオプションをすべ...
Giveaway.com
giveaway.com
Giveaway.com is a campaign marketing platform, it revolutionizes the marketing landscape by offering a one-stop solution for all marketing needs. Run campaigns to market your business forward. Your one-stop giveaway solution for contests, quizzes, competitions, and more. Provably fairness, flexib...
Upland Second Street
lab.secondstreet.com
Second Street は、4,000 社を超えるメディア企業やマーケティング担当者が使用している視聴者エンゲージメント ソフトウェア プラットフォームです。 Second Street のパートナーは、このプラットフォームを使用して、性格クイズ、懸賞、写真コンテストなどのコンテストやインタラクティブ コンテンツを Web サイト上で実行し、デジタル収益を生み出し、電子メール データベースを拡大し、視聴者を惹きつけています。 Second Street Lab は、デジタル エンゲージメントの世界で成功する方法に焦点を当てた、オリジナルの実用的なコンテンツを提供します。このラボでは、セ...
Zoniz
zoniz.com
Zoniz Proximity Platform は、企業が位置情報に基づいて顧客とやり取りする方法を簡素化する革新的なマーケティング ツールです。
Socialshaker
socialshaker.com
Socialshaker は、Facebook、モバイル、Web サイト上のソーシャル メディアを使用してコンテストやプレゼント ゲームを設定するための 30 の幅広いメカニズムをマーケティング担当者に提供します。
Cool Tabs
cool-tabs.com
ソーシャル ネットワークや Web サイトでマーケティング キャンペーンを推進し、リードを獲得します。ソーシャル ネットワークを監視し、ソーシャル リスニング、ブランド モニタリング、およびリアルタイムのコンテンツ キュレーションを実行します。 - アプリ、Web サイト、またはソーシャル ネットワークを通じてシンプルなインタラクティブ コンテンツを使用してデジタル ユーザーを拡大し、適格なリードを獲得します。 - ソーシャル ネットワーク、フォーラム、メディア上で顧客やユーザーがブランドに関して行っている社会的な会話を分析します。
Qualifio
qualifio.com
Qualifio を使用すると、大手ブランドやメディアが 50 以上のテンプレート化されたインタラクティブ形式 (クイズ、コンテスト、アンケート、テスト、アニメーション ゲームなど) を通じてデジタル チャネル全体で視聴者を引き付けることができます。このプラットフォームは GDPR に厳格に準拠しているため、豊富な自社データを収集して、データを強化するためにクライアントの幅広いテクノロジーにプッシュできます。現在、TF1、Nestl、PepsiCo、PSG、MediaMarkt、LOral、RTL などを含む 400 社以上の企業が Qualifio を使用しています。
Referral Factory
referral-factory.com
独自の紹介プログラムやアフィリエイト プログラムを構築および追跡するためのプラグ アンド プレイ ソフトウェア。世界中のマーケターから投票で第 1 位に選ばれました。 HubSpot によって正式に認定された唯一の紹介ソフトウェアです。 👉 ドラッグ アンド ドロップ キャンペーン ビルダーを使用して、数週間ではなく数日でプログラムを構築します。コード行を記述せずに、高度なホワイト ラベルのカスタマイズを提供します。紹介プログラム、アフィリエイト プログラム、アンバサダー プログラムを作成し、コンテストで優勝するための紹介などを行います。 👉 マーケティング専門家によって設計された 100...
Woorise
woorise.com
Woorise は、バイラルなプレゼントやコンテスト、ランディング ページ、アンケートやクイズなどの魅力的なフォームを作成する最も簡単な方法です。 Woorise は、中小企業が視聴者とつながり、見込み客を集め、販売を成立させるのに役立ちます。
Woobox
woobox.com
エンゲージメントを高めるエクスペリエンス 成功するコンテスト、景品、投票、クーポン、フォームなどを簡単に作成して実行できます。
ViralKit
viralkit.io
AI を活用したコンテストおよびプレゼント ツールで社会的影響力を高めましょう。 従来のコンテスト、景品、懸賞の境界を打ち破りましょう! AI の力を活用して、フォロワー、いいね、顧客、エンゲージメントを急増させます。
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweet は、懸賞、コンテスト、プレゼントを作成するためのツールを備えたバイラル マーケティング プラットフォームです。