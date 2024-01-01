代替案 - Easypromos

Tellody

tellody.com

Telody は、中小企業の繁栄を支援する、いつでも使える、魅力的で楽しいマーケティングおよび説得ツールです。これは、マーケティングに多くの時間、労力、資金を必要としない専門家向けに作られた、強力かつ手頃な価格のオールインワン ソリューションです。 そこで Telody は、同じプラットフォームの下に一連の多彩なサービスを詰め込んでいます。電子メール、SMS、サインアップ フォーム、バウチャー、アンケート、ロイヤルティ ポイント、チケット、その他多くのサービスを、他には真似できない手頃な価格でご利用いただけます。 Tellody は、日常生活への影響を最小限に抑えながら、プロと同じように見せ...