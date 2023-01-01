代替案 - Dovetail

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Winter では、対象顧客からのフィードバックを提供します。 B2B SaaS ICP が何を考えているか、何を望んでいるのか、彼らの悩み、望ましい利益、やるべき仕事は何か ⦿ マーケティングと製品メッセージが彼らにどのように共鳴しているか Wynter は、B2B 企業が市場フィードバック ループをスピードアップし、コンバージョンを促進するのに役立ちます最適な顧客をさらに増やす。これは、ターゲット市場の人々がどのように考えているか、そしてあなたのメッセージがどのように人々の共感を呼んでいるかを知る最も簡単な方法です。検証済みの B2B オーディエンス: 役職、業界、企業規模ごとのターゲット...