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DEEPMOTION

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MacとPC用WebCatalogにあるDEEPMOTIONのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。

アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。

任意の Web ブラウザを通じてビデオから 3D アニメーションを数秒で生成します。 AI を活用したモーション キャプチャと使いやすいリアルタイム ボディ トラッキング。

ウェブサイト： deepmotion.com

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