Dandy
practice.meetdandy.com
WebCatalogをインストールしていませんか？WebCatalogをダウンロード。
MacとPC用WebCatalogにあるDandyのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。
多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。
ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。
Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。
アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！
デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。
広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。
ウェブサイト： meetdandy.com
免責事項：WebCatalogはDandyによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。
こちらもおすすめ
Apination
my.apination.com
cloudLibrary
yourcloudlibrary.com
Kriptomat
app.kriptomat.io
Sloyd
app.sloyd.ai
Mozart Data
app.mozartdata.com
Campaign Monitor
login.createsend.com
Hired
hired.com
CloudTrucks
app.cloudtrucks.com
Construct
editor.construct.net
Mirrorful
auth.mirrorful.com
Vested
app.vested.co.in
Teachizy
app.teachizy.fr