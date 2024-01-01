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多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。
ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。
Facebook の自動一括メッセージ送信マーケティング ツール。さまざまな Facebook グループのメンバー、ビジネス ページの投稿に反応したユーザー、および People Search のユーザーにメッセージを送信できます。 Facebook グループを管理している場合、または新しい顧客にリーチしたい場合に非常に役立ちます。
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