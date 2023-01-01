Cronometer
cronometer.com
WebCatalogをインストールしていませんか？WebCatalogをダウンロード。
MacとPC用WebCatalogにあるCronometerのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。
多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。
ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。
Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。
アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！
デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。
広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。
カロリーを計算し、食事と健康指標を追跡するための Web アプリ。
ウェブサイト： cronometer.com
免責事項：WebCatalogはCronometerによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。
こちらもおすすめ
foodvisor
foodvisor.io
Flo
app.flo.health
Carb Manager
my.carbmanager.com
CryptoJam
cryptojam.net
MyFitnessPal
myfitnesspal.com
Livestrong
livestrong.com
Vitacost
vitacost.com
Netdata
app.netdata.cloud
Withings Health Mate
healthmate.withings.com
Metro Retro
metroretro.io
Zoho Apptics
accounts.zoho.com
Motiv
app.motiv.team