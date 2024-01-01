Crescat

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ウェブサイト：crescat.io

Mac、Windows、Linux用WebCatalog DesktopにあるCrescatのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Crescat は、会場、フェスティバル、イベント専門家向けの共同作業用ソフトウェアです。ノルウェー製

ウェブサイト： crescat.io

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