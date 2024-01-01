Crescat
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ウェブサイト：crescat.io
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多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。
ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。
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