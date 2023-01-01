代替案 - ContentStudio
Sniply
sniply.io
Sniply は、コンバージョンを促進する唯一のリンク短縮ツールです。共有するすべてのページに行動喚起を簡単に埋め込むことで、どこにでもメッセージを表示できます。無料でフォロワーをユーザーや顧客に変えましょう。
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it を使用すると、専門家や企業はコンテンツ キュレーション ツールを通じてコンテンツを調査し、公開できます。
BuzzSumo
buzzsumo.com
最高のパフォーマンスを発揮するコンテンツを見つけます。重要なインフルエンサーとコラボレーションします。 コンテンツの洞察を使用して、アイデアの生成、パフォーマンスの高いコンテンツの作成、パフォーマンスの監視、インフルエンサーの特定を行います。 BuzzSumo は、80 億件の記事、4,200 万件の Web サイト、300 件のエンゲージメント、50 万件のジャーナリスト、4 億 9,200 万件の質問に関するコンテンツ マーケティング データを利用して、50 万人以上のマーケティング担当者の戦略を強化しています。
Blogely
blogely.com
Blogely は、包括的なリサーチ、シームレスな執筆体験、完全なコンテンツの包括的な構成、非技術者向けのシンプルなオンページ SEO、盗作スキャナーへの便利なアクセス、そしてもちろん、CMS (WordPress、Ghost、Medium、など）プラットフォーム。ブロガーがブログのコンテンツと SEO をより効率的かつ効果的に整理することで、Web サイトのトラフィックを有機的に増加させるのに役立ちます。
Vable
vable.com
Vable is an information management platform that enables you to aggregate, filter, and deliver customized content to the people you support. With Vable, information professionals can monitor endless sources and create a customized database of all the news and information your organization needs.
Tagbox
taggbox.com
Taggbox is the ultimate UGC platform for marketers and business owners. We help you effectively use the power of user-generated content(UGC) for bringing the human touch to your marketing. Taggbox Widget, as a global leader in the digital space, helps you collect, curate, and present the best UGC fr...
SpidWit
spidwit.com
Spidwit は Web 上のコンテンツを検索して整理します。数千の最高のサイトの中から検索して、業界特有の高品質のニュース、ビデオ、画像、引用文を配信し、時間とエネルギーを節約します。
Re4m
re4m.io
Re4m は、ブランド チーム、デザイナー、地元のマーケティング担当者が、インスピレーションを与える効果的なコンテンツやクリエイティブ キャンペーンを大規模に計画、制作、公開できるようにするクラウドベースのクリエイティブ プラットフォームです。経験豊富なマーケティング実務者のチームによって構築された Re4m は、最初のアイデアからコンテンツの公開と宣伝に至るまで、バラバラで煩雑なクリエイティブ制作プロセスを合理化します。 Re4m の中心となるのは、企業、チーム、個人があらゆる種類のコンテンツ (デジタル ビデオ、PDF、画像、ライブ Web サイト、デザイン ファイルなど) に対してリアル...
EasyContent
easycontent.io
EasyContent は、自動化されたワークフロー、承認管理、リアルタイムのコラボレーション、通知、レポート機能により、コンテンツ チームの生産性を向上させるのに役立ちます。
Fugo
fugo.ai
Fugo は、スマートなクラウドベースのデジタル サイネージ コンテンツ管理ソフトウェア (CMS) であり、これを使用すると、あらゆる規模の企業が、小規模から大規模までの画面ネットワークのコンテンツをリモートで簡単に管理できます。モダンでフレンドリーなユーザー インターフェイスにより、1 つまたは 100 の画面を簡単に制御できます。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO は、PDF、プレゼンテーション、ビデオ、その他のコンテンツを、インスタント ブランディング、分析などを備えたインタラクティブな Web エクスペリエンスに変換します。
UpContent
upcontent.com
UpContent は、さまざまなプラットフォームにわたって厳選されたコンテンツを発見、コラボレーション、配信することで、ユーザーが視聴者との信頼を築くのに役立ちます。