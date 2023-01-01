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MacとPC用WebCatalogにあるCoConstructのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。

アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。

100,000 人以上の建築専門家が使用する建設管理ソフトウェア ビジネスを次のレベルに引き上げる準備ができている住宅建設および改造チーム向けのオールインワン建設ソフトウェア。

ウェブサイト： coconstruct.com

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