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Chainstack

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console.chainstack.com

Webアプリを使う

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Mac、Windows、Linux用WebCatalogにあるChainstackのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。

アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。

Chainstack は、ブロックチェーン インフラストラクチャを提供する大手企業です。 Chainstack ノードを使用してブロックチェーン アプリケーションを構築、実行、拡張します。

ウェブサイト： chainstack.com

免責事項：WebCatalogはChainstackによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。

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