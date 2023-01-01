代替案 - BoostUp.ai
Hubspot
hubspot.com
HubSpot は、マーケティング、販売、顧客サービス、CRM ソフトウェアの完全なプラットフォームに加えて、ビジネスの成長を支援する方法論、リソース、サポートを提供します。無料のツールから始めて、成長に合わせてアップグレードしてください。
Salesforce
salesforce.com
セールスフォース・ドットコム株式会社は、カリフォルニア州サンフランシスコに本社を置くアメリカのクラウドベースのソフトウェア会社です。同社は (CRM) 顧客関係管理サービスを提供し、顧客サービス、マーケティング オートメーション、分析、アプリケーション開発に重点を置いた補完的なエンタープライズ アプリケーション スイートも販売しています。 2020 年、フォーチュン誌は従業員の満足度調査に基づいて、Salesforce を「働きがいのある企業トップ 100 のリスト」で 6 位にランク付けしました。
Outreach
outreach.io
Outreach Sales Engagement プラットフォームは、効率的かつ効果的に見込み顧客と関わり、より多くのパイプラインを推進し、より多くの取引を成立させるのに役立ちます。今すぐデモをリクエストしてください。
Apollo.io
apollo.io
Apollo は、ワークフロー内にインテリジェンスを組み込んで、成長戦略の実行、分析、改善を支援するデータファーストのエンゲージメント プラットフォームです。
CallRail
callrail.com
電話とWebフォームの追跡と分析。マーケティングを最適化し、PPC、SEO、オフライン広告キャンペーンの ROI を向上させます。
Gong.io
gong.io
営業リーダーがどのようにレベニュー インテリジェンスを活用して担当者の成功を飛躍的に高め、より多くの取引を獲得するかを学びましょう。あなたのような収益専門家からの投票で第 1 位に選ばれました。デモを予約してください。
Fireflies.ai
fireflies.ai
会議を録音、文字起こし、検索しましょう! Zoom、GMeet、Teams、Webex などの自動会議メモ。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft はナンバー 1 のセールス エンゲージメント プラットフォームであり、B2B 販売者がより早く「はい」を得るのに役立ちます。当社は今日のトップ CRM と統合し、データをお金に変えます。
Chorus.ai
chorus.ai
すべてのインタラクションを大切にしましょう。 Chorus の Conversation Intelligence AI は、あらゆる会話にストーリーの力をもたらします。
Clari
clari.com
B2B 収益チーム向けの予測、アクティビティ インテリジェンス、パイプライン管理。
Allego
allego.com
仮想学習およびイネーブルメント ソリューションの市場リーダー。今日の分散チーム向けに構築されたモバイル プラットフォームで組織を変革します。
Kizen
kizen.com
Kizen は、すべてのデータをスマート オートメーションと強力な AI に接続することで、あらゆる規模の営業、マーケティング、サービス チームに優位性をもたらします。
Groove
groove.co
摩擦のない販売の力を体験してください。 最高評価の Salesforce セールス エンゲージメント プラットフォームを使用して、販売プロセスからの摩擦を排除し、より多くの収益を生み出します。
Balto
balto.ai
AI を活用したコンタクト センター向けの #1 リアルタイム ガイダンス プラットフォーム。エージェントがすべての電話で正しいことを言えるよう支援します。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
ROIを証明する。 コンバージョンを増やします。 収益を促進します。 オンラインおよびオフラインのすべての見込み客を追跡し、どのキャンペーンがそれを推進しているのかを正確に把握します。
Jiminny
jiminny.com
チームの収益を最大化します。会話インテリジェンスを通じて営業チームの潜在力を引き出し、収益を促進します。
Syncari
syncari.com
Syncari は、チームがすべてのデータを完全に制御できる世界初のコード不要の完全なデータ自動化プラットフォームです。技術スタック全体にわたるデータの統合と管理が、かつてないほど簡単になりました。
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks は、マーケティング担当者が消費者の選択を尊重しながら収益を増やすことを可能にするクラウドベースのソリューションを提供します。
Marchex
marchex.com
Marchex, Inc. は、2003 年に設立され、従業員 300 名を超えるシアトルに本拠を置く上場企業です。 Marchex は、B2B 通話および会話分析会社です。人工知能と機械学習を使用して企業と顧客の間の会話データを分析することを専門としています。 Marchex は、電話、SMS、メッセージング、チャットを通じて顧客エクスペリエンスを向上させるための「実用的な洞察」を企業に提供します。
Pathlight
pathlight.com
ジェネレーティブ AI の力を活用しましょう。顧客との会話とチームのパフォーマンスを分析して、隠れた洞察を発掘し、機会を捉え、リスクを軽減します。
Attention
attention.tech
注目を集めたので、CRM を AI で満たし、売上アイコンチェックを強化しましょう。 アテンションは、販売アイコンチェック用のリアルタイムの完全統合音声アシスタントです。 リアルタイムのガイダンスで取引を獲得し、アイコンチェックをワンクリックするだけで CRM に記入します。 市場開拓を強化し、馬をロケットに変えましょう。販売の未来へようこそ!
Sybill
sybill.ai
GTM チームのパーソナル アシスタント 営業電話が終わるたびに、Sybill は正確な概要を作成し、それを Slack + CRM にプッシュします。フォローアップメールの下書きを作成します。 レポート内のすべての単語と非言語的反応をキャプチャします。
Aviso
aviso.com
Aviso は、営業チームと市場開拓チームがより多くの取引を成立させ、成長を加速し、真の収益を獲得できるように導く AI コンパスです。
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings は、リモート販売専用に構築されたビデオファーストの AI および分析対応プラットフォームです。営業チームの従来のビデオ会議のニーズを超えて、生産性を高めるために営業ワークフローを自動化し、AI を活用して営業転換のための動的な合図とナッジを提供します。また、スマートな会議メタデータ管理と販売実績分析を通じて営業リーダーを支援します。
Convirza
convirza.com
Convirza is the first enterprise call tracking and call optimization platform. To address the growing demand for intelligence from phone interactions we combine traditional call tracking with the powerful analysis of phone calls. Convirza uses speech recognition technology and sophisticated algorith...
Voyc
voyc.ai
Voyc enables regulated firms to check 100% of contact centre interactions with our speech analytics AI software, helping to improve operational efficiencies, catch complaints, identify vulnerable customers, and deliver an exceptional customer experience. In the face of increasing regulatory pressure...
Ender Turing
enderturing.com
Ender Turing identifies top performers in calls, chats, and video meetings. Use it to provide best practices of top performers to every employee for self-coaching and observe performance growth. Ender Turing leads your sales and customer care teams to higher revenue and better customer service.
Capturi
en.capturi.com
Value-creating conversations start here. As the leading platform for conversation analysis in Scandinavia, Capturi converts customer conversations into concrete and measurable value using AI and advanced machine learning algorithms. Having analyzed more than 30 M customer conversations from more tha...
Verint
verint.com
Verint is a global leader in Customer Engagement. Customer Experience experts in Automation, AI, and Cloud.
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt is a real-time call guidance software that helps your team get it right the first time by ensuring compliance, reducing risk, and guiding agents on every call. Remove uncertainty on calls and give your agents the power of real-time.
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI helps contact centers improve revenue and customer retention through AI driven insights. Enthu.AI enables 100% customer conversation monitoring, auto surfaces interactions that matter and helps quality teams improve agent performance through personalized and to-the-point coaching and traini...
Zipteams
zipteams.com
Intelligent meeting rooms designed for inside sales and customer success teams that provide real-time customer context, insights, and recommendations to make the customer meetings more engaging and fruitful.
Convin
convin.ai
Convin is an AI-backed contact center software that uses conversation intelligence to record, transcribe, and analyze customer conversations. Convin supports omnichannel contact centers and performs quality audits across calls, chats, and emails. It is your one-stop solution to 3X your contact cente...
Vertify
vertify.com
Grounded by the philosophy that all three key revenue teams—sales, marketing, and customer success—should be aligned by process and technology, Vertify provides business automation software that easily syncs, cleans, and curates customer data within existing revenue tech stacks. - Identify bottlenec...
Klearly
klearly.com
Klearly is software that enables sales, marketing and customer success teams to use first-party data to more predictably generate revenue and drive growth.
Inselligence
inselligence.com
The Inselligence revenue intelligence platform provides sales performance optimization, pipeline management, and accurate revenue forecasting just by connecting your CRM. Works with HubSpot, Salesforce, PipeDrive, and more. Inselligence works with teams of all sizes.
SkyGeni
skygeni.com
SkyGeni is an Explainable-AI powered Revenue Growth Insights platform that delivers proactive, actionable insights to empower B2B revenue leaders to drive efficient and predictable revenue growth and transform rep productivity. SkyGeni's pre-built dashboards, ML models and algorithms combine data fr...
Sightfull
sightfull.com
Sightfull is the first fully automated revenue analysis and optimization solution for SaaS companies. The platform is trusted by some of the fastest growing SaaS companies including Wiz, OPSWAT, Vast Data and Armis. Built from the ground up for business users, it provides revenue leaders and RevOps ...
MeetRecord
meetrecord.com
MeetRecord helps sales teams get in-depth visibility into customer conversations to accelerate deal flow and automate coaching. Find patterns to accelerate deal flow -- Evaluate individual sales calls or analyze conversations across teams to discover patterns to close deals faster, how your sales re...
Fullcast
fullcast.com
Fullcast is the only go-to-market (GTM) planning platform that seamlessly connects your GTM planning activities with your tactical sales operations. It allows you to continuously update your strategy and deploy changes instantly. Companies that plan with Fullcast: -> Plan in days, not weeks or month...
SalesDirector.ai
salesdirector.ai
SalesDirector.ai is an agnostic revenue data platform that helps B2B sales organizations scale by capturing and delivering intelligent sales data and analytics to the entire revenue stack. SalesDirector.ai helps B2B sales organizations scale by delivering intelligent sales analytics to their CRM and...
Weflow
getweflow.com
Weflow is a sales performance & forecasting platform. Sales teams use Weflow to drive sales performance, process adherence, and forecast accuracy. - Save reps 4h/week by making Salesforce updates faster - Spot risks early to win 12% more deals - Get >92% forecast accuracy with an effective process &...
Salesroom
salesroom.com
AI を活用したビデオ会議プラットフォームである Salesroom のパワーを体験してください。 Salesroom は購入者のエンゲージメントを追跡するだけでなく、仮想コミュニケーションのベスト プラクティスも教えます。 Salesroom はナレッジ ベースにリアルタイムでアクセスできるため、会議での営業担当者のパフォーマンスとチーム全体のノルマ達成を向上させるように設計されています。
Kluster
kluster.com
Kluster の収益予測プラットフォームにより、SaaS 企業は四半期ごとに目標を達成できます。私たちは、戦略、計画、実行を可能にすることで収益リーダーが成長を達成できるよう支援します。 Kluster の使いやすいツールは、収益チームが勝利戦略を定義し、目標を達成する計画を立て、取引とパイプライン管理を実行するのに役立ちます。当社は統合スピードとライブ予測においてナンバーワンです。 Kluster は、重要な収益会議の中心にあります。取締役会レベルの分析や収益計画から、予測コールやパイプラインのレビューまで。ビジネスの全員が、最高の品種の収益に関する洞察とワークフローを中心に連携します。 ...
Manch Technologies
manchtech.com
マンチは、組織が従来のビジネス プロセスを再考し、外部ステークホルダー管理 (ESM) のためのデジタル エコシステムを拡張できるよう支援します。プラグアンドプレイのデジタル プラットフォームである Manch は、企業の ERP/CRM ソフトウェアを補完し、ゼロコーディングを使用して非常に複雑なビジネス プロセスを非常に短期間で構成します。これには、迅速なオンボーディング、ライフサイクル管理、マスター データ管理、ソースでのデータ認証を提供するシームレスなデジタル エコシステムが必要です。私たちは、多くの外部利害関係者との関わり、紙ベースのルール主導の取引とワークフロー、そのような関与にお...
Zomentum
zomentum.com
テクノロジー パートナー専用に構築された販売促進アプリケーションを使用して取引を促進し、収益を増やします。オールインワンの Zomentum Grow は、販売方法を模倣するように設計されています。 Grow を使用すると、面倒な営業タスクを自動化し、機会を継続的に進めることができます。当社のアプリケーションは営業活動を統合し、営業チームの一貫性を維持し、強固な顧客関係の構築を支援します。 Zomentum Grow を使用すると、次のことが可能になります。 • 適切な行動方針を評価して決定し、現在のクライアントのビジネス ニーズに合わせたオプションを提示します。評価を使用して日常的なリスク分...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service は、AI を活用したクラウドネイティブの統合カスタマー サービス プラットフォームで、30 以上のデジタル、ソーシャル、音声チャネルにわたってシームレスな顧客とエージェントのエクスペリエンスを実現し、リアルタイムで実用的かつスケーラブルな洞察を提供し、他のポイント ソリューションの必要性を排除します。 Sprinklr サービス – - 顧客が好みのチャネルでブランドと対話できるようにし、顧客満足度につながる一貫したブランド エクスペリエンスを実現します。 - エージェントに統合/360 度の顧客ビューを提供し、AI の力で最も関連性の高い応答を推奨して、エー...
Collective[i]
collectivei.com
生産的で賢明な営業チームはより賢く働き、より多くの成果を上げます。 Collective[i] は、データ、人材、プロセスを調整するための総合的なアプローチです。私たちはこれを顧客関係の最適化と呼んでいます。スタック内の既存の営業ツールを使用するだけで効率が向上し、データから営業チームの運営方法や活動の実行方法まですべてを想像してみてください。販売業務とマーケティングに関して、Collective[i] はクリーンで包括的かつ自動化されたデータ収集を提供します。ロボティック プロセス オートメーション (RPA) を使用すると、営業チームが使用する作業ツール (電子メール、カレンダーなど) か...
SetSail
setsail.co
SetSail は、販売活動のキャプチャを自動化し、収益インテリジェンスを提供し、販売パフォーマンスを改善して収益を増やす販売データ プラットフォームです。
Mediafly
mediafly.com
B2B の収益実現のための最初で唯一の拠点 チームが購入者と関わり、販売者を準備し、価値を定量化し、パフォーマンスを継続的に最適化するために必要なものがすべて揃っています。 1 つのモジュラー プラットフォーム — 予測可能な大規模な収益増加を実現します。
Fathom
fathom.video
通話の重要な瞬間を録音、文字起こし、強調表示します。自動生成された通話メモを CRM に送信します。
Dreamdata
dreamdata.io
パイプラインと収益につながる B2B マーケティング Dreamdata は、B2B 市場開拓データを自動的に抽出、クリーンアップ、簡素化して、収益の原動力について完全な透明性を提供します。
Staircase AI
staircase.ai
すべてのチームメンバーを収益リーダーに変えましょう。 人工収益知能を活用して顧客離れを予測し、隠れた成長機会を大規模に特定し、人間によるフィードバックの必要性を排除します。
Versational
versational.ai
AI を活用したツールである Versational は、会議を 35% 削減し、フォローアップを 75% 削減します。タスクを合理化および自動化し、生産性を最大化します。無料でお試しください！
Avoma
avoma.com
不況下であっても、予算を 2 倍にすることなく、収益と生産性を 2 倍にします オールインワンの AI ミーティング アシスタントとレベニュー インテリジェンス ソリューションを搭載
Simpleem
simpleem.com
常に人工感情知能 (AEI) でクロージングしてください。 インタラクション分析の洞察を使用して、自分の行動を活用し、適切に反応してビデオ会議を取引に変換します
Modjo
modjo.ai
Modjo プラットフォームは顧客とのやり取りをすべて分析し、チームに目標を超えるために必要な情報を提供します。
Salesken
salesken.ai
Salesken を使用すると、電話での営業担当者のパフォーマンスをリアルタイムで可視化できるため、顧客エンゲージメントを向上させ、より多くの取引を成立させることができます。
Laxis
laxis.com
顧客とのあらゆる会話から最大の価値を引き出す Laxis AI Meeting Assistant は、最小限の労力であらゆる顧客とのやり取りから重要な洞察を自動的に取得して抽出することで、収益チームを強化します。
EvaluAgent
evaluagent.com
コンタクト センター向けの品質保証および改善プラットフォーム。 EvaluAgent を使用すると、すべてのチャネルにわたるすべての会話を評価して、エージェントを指導、トレーニング、動機づけて、一貫して優れた顧客エクスペリエンスを実現することができます。 なぜなら、私たちはそれを知っているからです…すべての会話が重要です。