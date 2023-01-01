代替案 - BoostUp.ai

Zomentum

zomentum.com

テクノロジー パートナー専用に構築された販売促進アプリケーションを使用して取引を促進し、収益を増やします。オールインワンの Zomentum Grow は、販売方法を模倣するように設計されています。 Grow を使用すると、面倒な営業タスクを自動化し、機会を継続的に進めることができます。当社のアプリケーションは営業活動を統合し、営業チームの一貫性を維持し、強固な顧客関係の構築を支援します。 Zomentum Grow を使用すると、次のことが可能になります。 • 適切な行動方針を評価して決定し、現在のクライアントのビジネス ニーズに合わせたオプションを提示します。評価を使用して日常的なリスク分...