代替案 - Blog2Social

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メディア運営を保護し、誤った広告支出を防止 - メディア購入者向けの効率的な異常検出により、キャンペーンを無駄な支出から保護し、ROI を最大化します。 予算が間違っていますか？ターゲティングが間違っていますか？アカウントがハッキングされましたか? これらは、広告運用チームが日々直面しなければならない落とし穴のほんの一例です。より多くの DSP を使用して、より多くのキャンペーンをより短時間で公開すると、エラーが発生するリスクが高くなります。たとえ小さなエラーであっても、メディア予算や顧客の信頼に多大な影響を与える可能性があります。当社の異常検出エンジンは、広告運用チームが間違いを回避し、メ...