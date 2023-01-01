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何千万人もの人々が YouVersion Bible App™ を使用して、神の言葉を日常生活の一部にしています。無料アプリをダウンロードすると、どこからでもブックマーク、メモ、読書計画にアクセスできます。オーディオを含む何百ものバージョンをすべてモバイル デバイスでお楽しみください。

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