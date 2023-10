Baidu, Inc. (中国語: 百度、ピンイン: BĎidù、「百倍」を意味し、英語化された BY-doo) は、北京の海淀に本社を置く、インターネット関連のサービスと製品、および人工知能 (AI) を専門とする中国の多国籍テクノロジー企業です。地区。同社は世界最大の AI およびインターネット企業の 1 つです。グループの持株会社はケイマン諸島に設立されています。 Baidu は、Robin Li と Eric Xu によって 2000 年 1 月に設立されました。 Baidu 検索エンジンは現在、Alexa インターネット ランキングで 3 番目に大きい Web サイトです。 Baidu の起源は、Robin Li 氏が 2000 年に Baidu を設立する前の 1996 年に開発した初期の検索エンジン、RankDex です。Baidu は、中国語の検索エンジンや、Baidu Maps と呼ばれる地図サービスなど、さまざまなサービスを提供しています。 Baidu は、Baidu Baike (オンライン百科事典)、Baidu Wangpan (クラウド ストレージ サービス)、Baidu Tieba (キーワードベースのディスカッション フォーラム) など、約 57 の検索およびコミュニティ サービスを提供しています。Baidu Global Business Unit (GBU) は、中国以外の市場向けの Baidu の国際的な製品とサービス。 Baidu GBU の製品ポートフォリオには、キーボード アプリの Simeji および Facemoji Keyboard、コンテンツ レコメンデーション プラットフォームの PopIn、拡張現実ネットワーク OmniAR、日本のスマート プロジェクター PopIn Aladdin、および海外ユーザーへのリーチを目指す中国の広告主に焦点を当てた広告プラットフォーム MediaGo が含まれます。 2017 年、Baidu GBU は Snap Inc. と提携し、中華圏、韓国、日本、シンガポールにおける Snapchat の公式広告再販業者としての役割を果たしました。提携は2019年に延長された。2018年、百度はESファイルエクスプローラー、DUコーラー、モボジョイ、フォトワンダー、DUレコーダーなどを含む一連のユーティリティアプリを開発した海外事業の「グローバルDU事業」部分を売却した。ビジネスは現在、DO Global という名前で Baidu から独立して運営されています。Baidu は世界で 2 番目に大きい検索エンジンを持ち、中国の検索エンジン市場で 76.05% の市場シェアを保持しています。 2007 年 12 月、百度は中国企業として初めてナスダック 100 指数に採用されました。 2018年5月の時点で、百度の時価総額は990億米ドルに上昇した。 2018 年 10 月、Baidu は、米国を拠点とするコンピューター倫理コンソーシアム Partnership on AI に中国企業として初めて参加しました。

ウェブサイト: baidu.com

